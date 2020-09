Queimadas são "potencializadas" por concorrentes do Brasil, diz Bolsonaro

IS Ingrid Soares

(crédito: José Cruz/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou em live nesta quinta-feira (17/9) que as queimadas ocorridas no país são potencializadas de "forma negativa" por concorrentes comerciais. Segundo o chefe do Executivo, "o próprio brasileiro critica sem conhecimento".



"O Brasil é campeão de energia renovável. O pessoal fala muito. O próprio brasileiro critica, sem conhecimento, critica, né. O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. Aproximadamente 80% a 85% da nossa energia consumida no Brasil é energia limpa, ao contrário do mundo, que está na casa dos 70%, 80% mas de energia de fóssil, em especial, de carvão. Então, o Brasil está de parabéns no tocante a isso. Logicamente, é potencializado o que acontece aqui no Brasil de forma negativa porque nós concorremos com produtos do campo no mundo todo. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos", destacou o mandatário.



Mais cedo, em Coremas, na Paraíba, Bolsonaro afirmou que o país está de “parabéns” quando o assunto é preservação ambiental".



O chefe do Executivo justificou que grande parte da matriz energética do país provêm de fontes renováveis como usinas hidrelétricas, energia eólica, energia solar e biomassa.



"Nós sabemos, também, que um país, para se movimentar, ele precisa de energia. E o Brasil é um país que tem a quase totalidade, grande parte da sua matriz energética, de fontes renováveis. Nós temos aqui usinas hidrelétricas, energia eólica, energia solar, biomassa, entre tantas outras. O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente e alguns, não entendo como, é o país que mais sofre ataques vindo de fora no tocante ao seu meio ambiente. O Brasil está de parabéns na maneira como preservar esse seu meio ambiente", declarou.



Ao contrário do que afirma o presidente, o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe) contabilizou 125.031 focos de queimadas no país, de 1º de janeiro a 12 de setembro. É o maior registro para o período desde 2010, quando 182.170 focos de calor foram mapeados no mesmo intervalo.