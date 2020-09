Guedes se reúne com secretários da pasta pelo segundo dia consecutivo

SK Simone Kafruni

O futuro do secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, pode estar sendo decidido neste momento. Mais uma reunião com os secretários da pasta, incluída às pressas na agenda do ministro Paulo Guedes desta quinta-feira (17/9), promete entrar noite adentro. O mesmo aconteceu na véspera, quando a equipe econômica ficou reunida por mais de quatro horas. A expectativa é em relação a permanência de Waldery no governo. A crise na pasta começou com as declarações que o secretário deu sobre como obter recursos para o programa assistencial Renda Brasil.

À tarde, o ministro Paulo Guedes cancelou a participação em um evento, alegando um compromisso inadiável. Guedes foi ao Palácio do Planalto acompanhado de Waldery. Enquanto isso, o encontro do chefe da pasta com todos os seus secretários foi inserido às pressas na agenda do ministro. A reunião da véspera foi convocada para alinhar o discurso da equipe econômica, justamente porque o presidente Bolsonaro criticou com veemência a proposta divulgada pelo secretário especial de Fazenda sobre congelar aposentadorias para conseguir recursos para o Renda Brasil.

“Quem porventura venha propor para mim uma medida como essa só posso dar um cartão vermelho”, disse Bolsonaro em um vídeo publicado na terça-feira, no qual anunciou que não se falaria mais em Renda Brasil até 2022. Guedes apressou-se em dizer que a advertência não era endereçada a ele. Ficou claro, assim, que o cartão era para Waldery. O secretário está num balança-mas-não-cai desde então. Chegou a se cogitar nos bastidores que Guedes esperava pelo pedido de demissão do secretário especial de Fazenda.

Organismo internacional

No entanto, uma fonte ligada à pasta disse ao Correio que o secretário não tem o perfil de pedir demissão. E que o governo estudava uma saída honrosa para ele, com sua nomeação para algum organismo internacional. “Acho difícil ele pedir demissão. Eu tinha imaginado uma saída para organismo internacional, mas outro secretário disse que vai e não são tantas vagas assim. Talvez sobre uma estatal para Waldery”, cogitou um dos integrantes do ministério da Economia.

Várias fontes já afirmaram que o secretário tem dificuldade de relacionamento. Reconhecem, ainda, que o ministro Paulo Guedes não demite ninguém. “Talvez seja essa a oportunidade. Porque está ficando insustentável. O desgaste é grande. Waldery já tinha dificuldades internas, não são de agora, mas acabou caindo numa armadilha”, observou o interlocutor ao jornal.

Caso a saída do secretário venha a se confirmar após a reunião desta quinta-feira, Waldery Rodrigues ampliará a lista de nomes ligados ao ministro da Economia que deixaram o governo do presidente Jair Bolsonaro. Em 2019, Joaquim Levy foi desligado do cargo de chefe do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) por não avançar na agenda da “caixa preta”. Também no ano passado, o então secretário da Receita Federal Marcos Cintra foi demitido por Bolsonaro ao defender a adoção de um imposto sobre pagamentos, semelhante à CPMF. Este ano, já saíram os secretários do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, de Desburocratização e Gestão, Paulo Uebel, e de Desestatização, Salim Mattar.