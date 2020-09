Ministro Fábio Faria diz que TV cumpre papel fundamental para população

AB Agência Brasil

Há 70 anos, no dia 18 de setembro de 1950, Assis Chateaubriand - fundador da TV Tupi -, dava o sinal verde para a primeira transmissão audiovisual aberta da história do Brasil. Hoje, em 2020, a TV aberta - que passou por diversas fases, desde a transição de preto e branco para imagens em cores, do aspecto 4x3 para widescreen, do sinal analógico, em baixa qualidade, para imagens digitais em alta resolução - ainda apresenta números consideráveis de audiência, mesmo com a crescente expansão no número de usuários da internet.

"É importante que as pessoas que não têm condição de pagar por um serviço de TV privado tenha direito à TV gratuita. A TV aberta é isso: entretenimento das pessoas mais pobres, que não têm condição financeira de ter, por exemplo, uma plataforma paga de streaming, uma TV a cabo", disse Fábio Faria, ministro das Comunicações, ao comentar os 70 anos da TV no Brasil.

Segundo o ministro, TV aberta e internet não significam, necessariamente, competidores de um mesmo público e, sim, parceiros em entretenimento amplo e aberto para quem não tem condições para custear planos privados de streaming e conteúdo. "A internet ajuda a TV aberta com a interatividade. E cada vez mais veremos essa sinergia, essa integração. Queremos que cada setor tenha vida longa, e interaja com a população e leve novidades. O trabalho é esse, cada um, dentro do seu perfil, consiga levar o melhor produto para o cliente. Para a população", argumenta o ministro.

Com relação a acessos e audiência, o ministro disse que a parcela da população brasileira que ainda não possui internet chega a 21% - cerca de 43 milhões de pessoas. Segundo o ministro, para esse público, a televisão aberta cumpre papel fundamental de informar, entreter e educar.