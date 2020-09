Maia critica visita de secretário

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

A presença do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, em Roraima, ontem, foi alvo de críticas por parte do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). A visita do secretário de Estado de Donald Trump “não condiz com a boa prática diplomática internacional e afronta as tradições de autonomia e altivez de nossas políticas externa e de defesa”, afirmou o parlamentar, em nota.

Pompeo chegou a Boa Vista para conhecer a Operação Acolhida, ação de recebimento de refugiados venezuelanos pelo Brasil. Foi recebido pelo chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, crítico, assim como o presidente Jair Bolsonaro, do regime de Nicolás Maduro. Desde que foi anunciada, a viagem do secretário americano pela América do Sul é alvo de questionamentos, por transparecer o recado de que os Estados Unidos querem Maduro fora do poder.

Maia reprovou a ação conjunta. “Como Presidente da Câmara dos Deputados, vejo-me na obrigação de reiterar o disposto no Artigo 4º da Constituição Federal, em que são listados os princípios pelos quais o Brasil deve orientar suas relações internacionais. Em especial, cumpre ressaltar os princípios da: (I) independência nacional; (III) autodeterminação dos povos; (IV) não intervenção; e (V) defesa da paz”, escreveu o parlamentar.

Um comunicado da Embaixada dos Estados Unidos afirma que a visita serviria para “ressaltar a importância do apoio dos EUA e do Brasil ao povo venezuelano em seu momento de necessidade”. O texto acrescenta que Pompeo conversaria com “migrantes venezuelanos que fogem do desastre provocado pelo homem na Venezuela”.