Renan Calheiros tem alta médica após extrair tumor do rim

CB Correio Braziliense

(crédito: Sergio Lima/AFP)

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) recebeu alta médica neste domingo (20/09). Ele estava internado desde o início da semana após fazer uma cirurgia para retirar um tumor do rim direito.

Segundo o boletim médico divulgado neste domingo pelo Hospital Sírio Libanês, de São Paulo, informa que o senador teve alta após tratar "com sucesso um tumor de rim" e remover um nódulo subcutâneo benigno.

Nas redes sociais, Renan Calheiros já havia mostrado que estava se recuperando bem da cirurgia. No início da semana, ele disse que o tumor foi identificado em exames de rotina e tinha apenas 1,6 centímetro. Dois dias depois, recebeu uma visita do ex-presidente Lula. "Durante a conversa, ele me perguntou se eu estava bem. Respondi que aguento jogar os 90 minutos, mas que a prorrogação não garanto", brincou o senador.

Ainda neste domingo, Renan Calheiros foi às redes sociais se posicionar contra a passagem do secretário de estado norte-americano, Mike Pompeo, por Roraima. Como reclamou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e ex-chanceleres brasileiros, como Fernando Henrique Cardoso, José Serra e Celso Amorim; Calheiros acredita que "a presença de Mike Pompeo afrontando a Venezuela em território nacional é inconstitucional". "Nossa política externa não vai bem. A soberania e defesa nacional estão em risco", afirmou.