Ernesto Araújo terá que explicar ida de secretário dos EUA a RR

ST Sarah Teófilo

(crédito: Bruno Mancinelle/AFP)

A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou nesta segunda-feira (21/9) um convite para que o ministro Ernesto Araújo vá à Casa Legislativa para explicar a visita do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo a Roraima, na última semana. O convite já foi aceito, segundo o senador Telmário Mota (Pros-RR), autor do requerimento, e os esclarecimentos devem ocorrer na próxima quinta-fe Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou requerimento convidando ministro a justificar ida de Mike Pompeo a Roraima. Secretário de Estado norte-americano conheceu a Operação Acolhida, que recebe refugiados venezuelanos, ao lado do ministro Ernesto Araújo, na última sexta-feira (18/9) ira (24), às 10h.

Senadores da comissão estavam articulando o adiamento da sabatina de indicados a cargos de embaixadores, após a visita de Pompeo. Depois que o ministro aceitou o convite para prestar os esclarecimentos, no entanto, as sabatinas foram mantidas. Na última sexta (18), o secretário dos EUA viajou a Boa Vista para conhecer a Operação Acolhida, que recebe refugiados venezuelanos, ao lado do ministro Ernesto Araújo.

No local, Pompeo criticou o governo de Nicolás Maduro, afirmando que a missão dos EUA era assegurar que o país tenha uma democracia, além de chamar o presidente venezuelano de traficante de drogas. A visita foi duramente criticada pelo Congresso Nacional brasileiro, pelo fato de o governo federal ter dado espaço para que o secretário norte-americano passasse recados ao país vizinho. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), por exemplo, disse que a ação foi um afronto às tradições de autonomia.

Campanha

No requerimento, o senador Telmário repudia os ataques direcionados ao presidente venezuelano e à Venezuela proferidos em solo brasileiro. Ao Correio, ele também afirma que a ação de Pompeo ameaça a soberania brasileira, país que tem uma relação centenária, pacífica, humanitária e comercial com a Venezuela, conforme o parlamentar. Telmário ressaltou que Roraima viveu intensas crises de saúde e segurança, devido à alta imigração de venezuelanos; e que os EUA nada fizeram.

Roraima viveu a crise da imigração e da interiorização da covid-19 nos últimos meses. “Com UTIs lotadas, o estado precisou mandar pacientes a Manaus (Amazonas) para salvar vidas. E nessas crises, os americanos nunca apareceram. Como agora o (presidente dos EUA, Donald) Trump está em campanha, mandaram o Pompeo visitar países com fronteira com a Venezuela, falando em derrubar o Maduro, prejudicando as nossas relações, a nossa soberania”, afirmou Telmário.



Bolsonaro

Apesar do impasse político e diplomático, o presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa de Mike Pompeo e do presidente norte-americano, Donald Trump, nesse domingo (20/9). Ele disse que a visita do secretário de Estado norte-americano a Roraima "representa o quanto nossos países estão alinhados na busca do bem comum" e parabenizou Trump "pela determinação de seguir trabalhando, junto com o Brasil e outros países, para restaurar a democracia na Venezuela". Nas redes sociais, o chefe do Executivo também elogiou as ações coordenadas pelo governo brasileiro para acolhida dos venezuelanos “que fugiram do regime comunista”.