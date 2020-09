TJ do Rio manda Twitter apagar post de Bolsonaro com cena do filme 'O processo'

RS Renato Souza

(crédito: Carolina Antunes/PR)

A juíza Maria Cristina de Brito Lima, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, determinou, nesta segunda-feira (21/9), que o Twitter apague, em até 24 horas, uma publicação do presidente Jair Bolsonaro que contém uma cena do documentário "O Processo", sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

O presidente utilizou um trecho do filme, sem autorização, afirmando tratar-se de uma gravação da reunião do "Foro de São Paulo", na Venezuela. No entanto, a cena retrata, na verdade, uma reunião do PT, em Brasília. Na postagem, Bolsonaro afirma que o vídeo foi "vazado".

- Esse vídeo não vazou por acaso. Nele nunca se viu tantas pessoas do mal, inimigas da democracia e liberdade, juntas. É O JOGO DO PODER. A vitimização do PT é uma das últimas cartas do Foro de São Paulo em Caracas/Venezuela (24 a 28/julho). pic.twitter.com/PiiuUv2GJg — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 13, 2019

A publicação ocorreu no dia 13 de julho de 2019, sendo vista por milhões de pessoas, de acordo com dados do próprio Twitter. Cabe recurso da decisão. A ação na Justiça foi movida pelos responsáveis pelo filme, e que, portanto, detêm os direitos autorais das imagens. O chefe do Executivo ainda não se manifestou sobre o caso.