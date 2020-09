Marcos Pontes culpa aquecimento global por aumento de queimadas

RR Renata Rios

Durante a manhã desta segunda-feira (21/9) o ministro de estado da Ciência, Tecnologia Inovações, Marcos Cesar Pontes, participou da audiência pública que debate o uso de recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo do Clima) no Supremo Tribunal Federal (STF). Em sua fala, o ministro atribuiu o aumento das temperaturas do planeta e a falta de chuvas causam mais condições para a ocorrência das queimadas.



"Logicamente o aumento da temperatura do planeta causa uma melhor condição para que existam queimadas, ou seja, propicia um número maior de focos de incêndio no planeta inteiro, assim como a própria meteorologia, fenômenos com El Niño, também interferem nos períodos de chuva e na maior incidência de queimadas", disse o chefe do ministério. “Isso não é uma coisa só do Brasil, isso é uma responsabilidade do planeta inteiro, se quisermos resolver esses problemas”, afirmou. “A precipitação de chuvas diminui nesta época, o que aumenta os focos de incêndio”, complementou.

Pontes disse que o governo federal tem intensificado ações de monitoramento e desenvolvimento sustentável. Ele citou como exemplo o lançamento do novo satélite Amazônia 1, que está previsto para fevereiro de 2021.