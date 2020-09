Flávio e Eduardo Bolsonaro participam de programa de TV em Manaus e cantam: 'Todo maconheiro dá o toba, yoga yoga yoga'

AM Ana Mendonça*/Estado de Minas

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) não compareceu à acareação prevista para esta segunda-feira (21) com o empresário Paulo Marinho, sobre o suposto vazamento da Operação Furna da Onça, em 2018. Em vez disso, o filho 01 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) viajou para Manaus, onde participou, ao lado do irmão, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), de uma gravação com o apresentador Sikêra Jr, da Rede TV.

“Pessoal, estou gravando o próximo 'O Brasil Precisa Saber' diretamente de Manaus, porque a gente tem uma presença muito especial, olha só… É só isso”, disse Eduardo no Instagram ao lado de Sikêra Jr. Nas imagens, é possível ver Flávio no fundo.



De acordo com o advogado do senador, Flávio não pôde comparecer na Polícia Federal para a acareação porque está em agenda oficial no Amazonas. Ele entrou com uma petição para remarcar o encontro para 5 de outubro no gabinete dele, em Brasília.

Em fotos publicadas nas redes sociais, o senador aparece ao lado da equipe do apresentador Sikêra Jr.. Eduardo, que estava presente, chegou a publicar uma sequência de vídeos ao lado dos personagens do programa.

Em outro vídeo, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus e o maior desastre necrológico da história do Brasil em curso, Flávio aparece dançando uma música vinculada a Sikêra Jr, que brinca com os “maconheiros”. De braços dados, o senador e o deputado federal cantam a música: "Todo maconheiro dá o toba: yoga, yoga, yoga".

Durante os depoimentos da investigação da Operação Furna da Onça, que apura um esquema de corrupção na Assembleia Legislativa (Alerj), Paulo Marinho afirmou ao Ministério Público que Flávio Bolsonaro disse que um delegado da Polícia Federal vazou a informação sobre a operação. O senador nega.



Marcada pelo MPF nesta segunda-feira, a acareação tinha como objetivo descobrir se algum dos dois estava mentindo nos depoimentos. "Com certeza alguém mentiu, né? E não fui eu", disse Marinho ao chegar no local.

