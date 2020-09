Por que o Brasil é o 1º a discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU?

CB Correio Braziliense

O presidente Jair Bolsonaro será o líder de Estado que abre, nesta terça-feira (22/9), a cúpula da 75ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que pela primeira vez na história será virtual. Desde 1955, o Brasil é o primeiro país a falar no encontro anual. Mas por que disso? Nos últimos 65 anos, essa ordem só não foi seguida apenas em três vezes.

Segundo o site das Nações Unidas, com o tempo, “certos costumes surgiram durante o debate geral, incluindo o costume da ordem dos primeiros oradores”. Por isso, na prática atual, após a abertura da reunião pelo Presidente da Assembleia Geral, o Secretário-Geral faz uma declaração, seguido pelo Presidente da Assembleia Geral e, em seguida, pelos representantes do Brasil (independentemente do nível de representação) e o dos Estados Unidos.

Ao contrário do que foi popularmente difundido por muito tempo, o Brasil não tem direito ao posto por ter sido o primeiro a ingressar na ONU. O acordo de criação da organização foi assinado, em 1945, conjuntamente por 51 países.