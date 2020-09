"Agronegócio não inclui maconha", diz Bolsonaro

IS Ingrid Soares

(crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, na tarde desta terça-feira (22/9), que “o agronegócio não inclui maconha”. A declaração foi dada a uma apoiadora na entrada do Palácio da Alvorada, após ela ter pedido ao chefe do Executivo que não aprovasse a PL 399, que versa sobre a legalização do cultivo de cannabis no Brasil para uso medicinal e industrial.



“Comigo não tem liberação de droga nem plantio. Agronegócio não inclui maconha, não”, apontou Bolsonaro.



Ele também comentou brevemente o discurso feito hoje pela manhã na 75ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Sobre as repercussões de suas falas, Bolsonaro apontou que “se a mídia está criticando é porque o discurso foi bom”.