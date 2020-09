Sem encontrar Flordelis no Rio, Justiça vai intimá-la em Brasília

RS Renato Souza

(crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, no Rio de Janeiro, determinou que a deputada Flordelis seja intimada em Brasília a comparecer à Secretaria de Administração Penitenciária para instalar uma tornozeleira eletrônica. Um oficial de Justiça foi até a casa dela, em Niterói, mas não encontrou a parlamentar.



Com isso, a intimação deve ser enviada à capital, endereçada ao apartamento funcional dela. A Justiça determinou o uso do equipamento e o recolhimento domiciliar noturno, no período entre 23 horas e 6 horas da manhã. A defesa da deputada apresentou pedido de habeas corpus.

Flordelis é acusada de mandar matar o marido, o pastor Anderson do Carmo. Ele foi assassinado a tiros quando chegava em casa, em junho de 2019. Ela nega as acusações e, por ainda estar no cargo, não pode ser presa. Ela prestou depoimento à Câmara, onde foi ouvida pelo corregedor disciplinar.