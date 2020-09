Witzel diz ser vítima de injustiça e chama deputados de "omissos"

ST Sarah Teófilo

Ao fazer a própria defesa no processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), o governador Wilson Witzel (PSC) disse estar sendo vítima de injustiças e afirmou que, se ele é responsável por algum problema na área da Saúde, todos os deputados também o são por terem sido omissos. “Algo absolutamente injusto. Não tive chance de falar nem na Assembleia, nem nos tribunais. Estou sendo linchado politicamente, sem direito a defesa”, protestou Witzel.

Como já era previsto, o que foi inclusive pontuado por Witzel, a Alerj deu prosseguimento ao processo de impeachment por unanimidade. Agora, os deputados deverão escolher cinco parlamentares para integrar um tribunal misto com cinco desembargadores, que irão julgar o processo de afastamento. Depois da formação desta comissão, o governador é afastado por 180 dias — ainda que já o esteja pelo Superior Tribunal de Justiça —, e o rito passa a ser comandado pelo Tribunal de Justiça.

Witzel citou, logo no início do discurso de 60 minutos, Tiradentes, um dos líderes da Inconfidência Mineira e que recebeu pena de morte. “Tiradentes, que foi delatado, que foi vendido, morreu enforcado e teve partes do seu corpo expostas em praça pública para servir de exemplo à tirania. A tirania escolhe suas vítimas e as expõe para que outros não mais se atrevam”, afirmou o governador afastado. Em seguida, evocou Jesus Cristo, dizendo que este também foi delatado e vendido pelos seus apóstolos.

A abertura foi seguida por ataques aos parlamentares. Ao comentar as denúncias às quais responde de fraudes na área da Saúde, Witzel atacou o delator, o ex-secretário de Saúde Edmar Santos, chamando-o de "bandido". Witzel disse que foi enganado pelo ex-secretário. “Quantos se sentaram comigo para discutir sobre o governo? As portas estavam abertas. Se eu fui omisso, todos os senhores e senhoras também foram omissos”, bradou.