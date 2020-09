Sem máscara, Bolsonaro participa de formatura de militares em Resende

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / Redes Sociais)

O presidente Jair Bolsonaro postou na manhã desta quinta-feira (24/9) um vídeo nas redes sociais onde participa da formatura matinal da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) em Resende, no Rio de Janeiro. O chefe do Executivo estava sem máscara ao lado do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) , Augusto Heleno, do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e do general Braga Netto, da Casa Civil, que também não usavam o acessório de proteção contra o coronavírus.

À tarde, a previsão é de que Bolsonaro viaje para o Rio de Janeiro, onde deverá participar da cerimônia de inauguração de estruturas e entrega de equipamentos à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal.

O mandatário desembarcou na cidade ontem (23), onde visitou, durante a noite, um quiosque de cachorro-quente e provocou aglomeração de apoiadores. O presidente também chegou ao local sem o item de proteção.

Cirurgia

Nesta sexta-feira (25/9), Bolsonaro se submeterá a uma cirurgia de retirada de um cálculo na bexiga. É o sexto procedimento médico a que o presidente se submete após a facada recebida em 2018, durante a campanha eleitoral. A intervenção será realizada pelo urologista Miguel Srougi no Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or São Luiz, em São Paulo. A cirurgia é considerada simples e a previsão é a de que Bolsonaro fique de um a dois dias hospitalizado.

A apoiadores, no início do mês, o presidente contou que estava com um cálculo na bexiga, "maior que um grão de feijão". "Esse cálculo aqui é de estimação. Eu tenho há mais de cinco anos, está na bexiga. É maior que um grão de feijão. Resolvi tirar porque deve estar aí ferindo internamente a bexiga."