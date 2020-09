Bolsonaro: "Vamos buscar uma maneira de tirar o Rio da situação difícil"

IS Ingrid Soares

(crédito: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro participou na tarde desta quinta-feira (24/09) da cerimônia de inauguração de estruturas e entregas de equipamentos à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. Durante o discurso, referindo-se ao governador Wilson Witzel, que enfrenta um processo de impeachment, o chefe do Executivo disse que buscará, em conjunto com a assembleia do estado, uma maneira de tirar o Rio de Janeiro da difícil situação em que se encontra e deixar certos personagens de política "para trás".

"Acredito que podemos sim vencer obstáculos e transformar o Brasil em um país que realmente seja colocado entre os primeiros do mundo, porque nós temos potencial. Obrigado a quem votou em mim e para quem não votou também, não tem problema. Juntamente com a Assembleia Legislativa e o nosso jovem governador (Cláudio Castro, que assumiu no lugar de Witzel), vamos buscar uma maneira de tirar o Rio de Janeiro da situação difícil que se encontra. Nós somos o estado maravilhoso e, se Deus quiser, essa política será deixada para trás e uma nova política, aos poucos surgindo de modo que possamos todos nos orgulhar desse estado maravilhoso chamado RJ", declarou o presidente.