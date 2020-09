"Temos 14% de reservas indígenas para menos de 1% da população", diz Bolsonaro

TM Thays Martins

(crédito: Youtube/ reprodução )

Ao lado do ministro de Ricardo Salles, o presidente Jair Bolsonaro comentou mais uma vez as queimadas no Pantanal e na Amazônia, na noite desta quinta-feira (24/9). O presidente disse que são os índios que colocam fogo nas áreas de preservação e culpou políticas passadas pelos altos índices atuais de incêndios. "São medidas equivocadas do passado que potencializaram os incêndios quando eles vieram. O índio que bota fogo no roçado, o pequeno produtor. Alguns acham que eu deveria mudar a cultura", afirmou. "O ataque é pelo jogo econômico. Países, não vou citar nomes, fazem uma campanha massiva, nos acusando de ser terroristas ambientais", disse.



O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, completou a justificativa do presidente. "Além do calor, tem uma série de políticas que foram tomadas. A primeira é o fogo frio. Fora do período seco, coloca-se fogo de maneira controlada para queimar restos de folhas, material orgânica. Se não se faz isso, esse material vai se acumulando e quando pega fogo é de uma maneira difícil de controlar. Há uns dois anos isso não é feito", afirmou. "Essa semana saiu um artigo no The Guardian dizendo que, na Califórnia, tem incêndios muito maiores, o governo democrata portanto de esquerda, não deixa queimar de forma preventiva", completou.



Mas Salles ainda tentou explicar o que o Bolsonaro quis dizer, explicando que alguns focos de incêndio são provocados pelos índios. "Há uma cultura de manejo do fogo. Corta, põe fogo e planta. O índio também faz isso. Isso quer dizer que qualquer queimada é índios, caboclo, claro que não. E não foi isso que o presidente quis dizer", afirmou.

Ricardo Salles ainda disse que todos podem ajudar a cuidar da Amazônia. "Tem o Adote um Parque, que qualquer um desde ator de cinema internacional a outros engraçadinhos que ficam falando coisas da Amazônia, pode colocar a mão no bolso para ajudar a gente", afirmou, fazendo uma referência, sem citar nome, do ator Leonardo DiCaprio, que tem feito críticas a forma como o governo tem cuidado do meio-ambiente. O Adote um Parque é um programa lançado este ano pelo governo em que empresas e pessoas físicas podem ajudar a manter as 132 unidades de conservação na região amazônica.



O presidente ainda falou sobre as reservas dos povos indígenas. De acordo com ele, o quantitativo de reservas é muito para a quantidade de índios no país. "Temos 14% de reservas indígenas, equivale a uma área do tamanho da região Sudeste, para menos de 1% da população. Se aumentar, vai inviabilizar o agronegócio", disse. "As grandes reservas indígenas são quase impossível fiscalizar, impera lá dentro desmames, ilícitos, isso ajuda a quem está roubando o nosso patrimônio", completou.