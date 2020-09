Bolsonaro passa por cirurgia na manhã desta sexta-feira no Albert Einstein em SP

IS Ingrid Soares

(crédito: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro se submeterá a cirurgia de retirada de cálculo na bexiga na manhã desta sexta-feira (25/9) no Hospital Albert Einstein em São Paulo. O procedimento ocorrerá por volta das 10h30. Esta é a sexta cirurgia feito pelo presidente após a facada recebida em 2018, no período eleitoral.



A cirurgia é considerada simples. A tendência é de que o procedimento não seja tão invasivo e não haja a necessidade de um corte na bexiga do presidente. A previsão é de que Bolsonaro fique de um a dois dias hospitalizado.



Para extrair a pedra, a equipe médica deve recorrer a uma técnica conhecida como cistolitotripsia. Esse método permite que um cano fino siga através do canal da uretra até chegar à bexiga, onde a pedra será fragmentada com a ajuda de um laser.



A apoiadores, no início do mês, o presidente contou que estava com um cálculo na bexiga, "maior que um grão de feijão". "Esse cálculo aqui é de estimação. Eu tenho há mais de cinco anos, está na bexiga. É maior do que um grão de feijão. Resolvi tirar porque deve estar aí ferindo internamente a bexiga", contou Bolsonaro.