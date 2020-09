Cirurgia de Bolsonaro para retirada de cálculo na bexiga termina sem intercorrências

IS Ingrid Soares

A cirurgia do presidente Jair Bolsonaro para retirada de cálculo da bexiga terminou sem intercorrências. Segundo o boletim médico do hospital Albert Einsten, a intervenção durou 1h30 e o cálculo foi totalmente removido. “No momento, o paciente encontra-se estável clinicamente, afebril e sem dor”, diz um trecho do documento.

Bolsonaro está sob acompanhamento de dois médicos, o cardiologista Leandro Echenique e o urologista Leonardo Lima Borges.

O procedimento feito por Bolsonaro é chamado de citolitotripsia endoscópica a laser sob anestesia. Ele é considerado simples e minimamente invasivo.

Para extrair a pedra, a equipe médica recorreu a uma cirurgia conhecida como cistolitotripsia. Esse método permite que um cano fino siga através do canal da uretra até chegar à bexiga, onde a pedra será fragmentada com a ajuda de um laser. No início do mês, o presidente comentou que estava com uma pedra na bexiga "maior que um grão de feijão".

Outras cirurgias



Esse é o sexto procedimento médico realizado pelo chefe do Executivo após a facada recebida em 2018, durante a campanha eleitoral, em Juiz de Fora (MG). Dentre as intervenções, ele se submeteu a uma cirurgia de emergência em razão de uma complicação causada pela aderência das paredes do intestino e teve de retirar uma bolsa de colostomia.Nesse intervalo, Bolsonaro também fez uma cirurgia para correção de uma hérnia incisional na região da área atingida pela facada e fez uma operação de vasectomia.