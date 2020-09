Frederick Wassef é denunciado por corrupção

RS Renato Souza

(crédito: Gabriela Biló / Estadão)

O advogado Frederick Wassef, que atuou para o presidente Jair Bolsonaro, foi denunciado, nesta sexta-feira (25), por suposto envolvimento em um esquema de corrupção no Sistema S. Além dele, outras quatro pessoas também foram alvos da acusação oferecida pelo Ministério Público à Justiça.



Wassef e os demais foram denunciados por peculato e lavagem de dinheiro pela força-tarefa da operação Lava-Jato no Rio de Janeiro. As investigações têm como alvo movimentações suspeitas nas contas do advogado. As diligências apontam que os valores teriam origem em desvios na Federação do Comércio de Bens, Serviços e e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ).

O caso é alvo de investigação na operação E$quema S. Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomércio no Rio também foi denunciado. O advogado, que já atuou para Bolsonaro, teria recebido R$ 4,5 milhões em repasses por serviços que não teriam sido prestados.

Essa é a segunda denúncia no âmbito da operação E$quema S. Na primeira vez, os advogados Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, que defendem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e Eduardo Martins, filho do atual presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, também foram denunciados. Lula e Bolsonaro não são investigados.