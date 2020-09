TJ acata pedido da polícia e ex-secretário de Patrocínio está oficialmente foragido

GR Gabriel Ronan/ Estado de Minas

O ex-secretário de Obras de Patrocínio, no Alto Paranaíba, Jorge Marra, é oficialmente foragido. A Justiça acatou representação da Polícia Civil e pediu a prisão preventiva do principal suspeito de matar a tiros o advogado Cássio Remis. O fato aconteceu nessa quinta-feira (24).

Com isso, o irmão do atual prefeito, Deiró Marra (DEM), precisa se entregar à polícia. A prisão preventiva foi pedida porque o crime de homicídio é considerado hediondo – aqueles mais reprovados pelo Estado.



O pedido de prisão preventiva pode acontecer por diferentes motivos, como, por exemplo, a possibilidade de destruição de provas pelo suspeito. Não há limite de duração da prisão preventiva, mas ela precisa respeitar outros princípios do direito, como o da proporcionalidade penal.

O crime

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que um homem de chapéu dispara contra o candidato a vereador pelo PSDB, Cássio Remis, de 37 anos. A vítima era um antigo inimigo político de Jorge e Deiró Marra.

O crime aconteceu nas dependências da Secretaria de Obras de Patrocínio, chefiada por Jorge Marra, por volta das 15h30 de quinta-feira. Instantes antes do crime, um vídeo gravado por um assessor de Cássio Remis mostra o suspeito do crime interrompendo a filmagem.

De acordo com a polícia, as partes entraram em conflito depois que Jorge Marrá tentou quebrar o celular que capturava as imagens. Em dado momento, Cássio Remis foi atingido por cinco tiros. Ele morreu na hora.

Em entrevista coletiva na data do fato, o prefeito Deiró Marra confirmou que o irmão matou o candidato a vereador. Apesar de reiterar que o crime não muda em nada sua campanha, o político do DEM afirmou que suas divergências com Cássio Remis sempre foram no campo do debate.

O 46º Batalhão da Polícia Militar está empenhado há mais de 24 horas nas buscas por Jorge Marra. O ex-secretário, que foi exonerado após a morte de Cássio Remis, fugiu em uma Toyota Hilux prata, informou a PM.