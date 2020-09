Polícia à procura de ex-secretário foragido

CB Correio Braziliense

A Polícia Civil de Minas Gerais negocia a entrega do secretário de Obras da cidade de Patrocínio, Jorge Marra, suspeito de assassinar, na quinta-feira, o candidato a vereador na cidade Cássio Remis, de 37 anos. A negociação ocorre com integrantes da família. A polícia pediu a prisão preventiva de Marra, que é irmão do prefeito de Patrocínio, Deiró Marra, e é considerado foragido. A arma do crime foi encontrada ontem, em Perdizes, cidade a 62 quilômetros de Patrocínio. Estava no carro utilizado na fuga pelo suspeito. O veículo estava dentro da casa de um político local, que não teve o nome revelado, e que deverá ser investigado para apurar se ele ajudou na fuga do secretário.

O candidato a vereador foi morto no início da tarde de quinta-feira. Cássio Remis fazia uma live próximo a obras realizadas pela prefeitura na avenida em que fica o imóvel em que passaria a funcionar o comitê do prefeito pela reeleição. O candidato a vereador afirmava que as obras estariam sendo feitas porque o comitê estaria localizado na região, e que se tratava de uso de equipamentos e servidores públicos a favor da candidatura do prefeito.

Jorge Marra deverá ser indiciado por homicídio doloso por motivo fútil, acusação que pode dar até 30 anos de prisão.

O suspeito de ter assassinado o candidato a vereador tinha registro de arma, mas não tinha porte. Poderia ter uma arma dentro de casa, ou no local de trabalho, mas não nas ruas ou dentro de um veículo, segundo informaram os delegados que apuram o caso.