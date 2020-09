CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução / Redes sociais)

Michelle Bolsonaro se divertiu ensinando o maquiador Agustin Fernandez como funciona uma panela de pressão. A cena inusitada foi registrada neste sábado (26/9) e compartilhado nas redes sociais da primeira-dama. Em uma das declarações, ela afirma que o amigo perdeu o medo de manusear o utensílio após as orientações.

No vídeo, no entanto, Agustin demonstrou insegurança em ficar próximo à panela, em uso no fogão. Michelle explicou que a panela faz um chiado característico quando fechada. Ela levantou a válvula para demonstração. Ao barulho do objeto, o maquiador soltou um grito e questionou brincando: "Vai explodir, né?". Michelle riu e negou, apontando que a panela estava em pleno funcionamento.

Censura

Num rumo menos divertido do fim de semana, um dos destaques das últimas horas é que a primeira-dama quer censurar a música “Micheque”, de autoria da banda de rock Detonautas. A canção faz alusão satírica aos depósitos de cheques no valor de R$ 89 mil que teriam sido feitos por Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), investigado por um esquema de "rachadinha” e sua mulher.

Na última quinta-feira (24/9), ela prestou queixa na Delegacia de Crimes Eletrônicos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) em São Paulo alegando ser vítima de ofensa, injúria, calúnia e difamação. O requerimento é para que a obra seja retirada das plataformas digitais e seja proibida de ser executada em lugares públicos ou privados.

A composição é do vocalista dos Detonautas, Tico Santa Cruz, e tem participação especial de Marcelo Adnet. No começo da canção, o humorista imita a voz do presidente em referência à frase dita por ele a um jornalista ao ser questionado sobre Michelle e os cheques. “Minha vontade é encher tua boca na porrada, tá?”. A letra gira em torno da questão e pergunta à primeira-dama a procedência do dinheiro.

Cirurgia

Ainda em São Paulo, a primeira-dama acompanhou o presidente Jair Bolsonaro durante estadia no hospital por conta de uma cirurgia para a retirada de um cálculo na bexiga. Após o procedimento bem sucedido, eles retornaram juntos e o chefe do Executivo segue em repouso no Palácio da Alvorada.

Amanhã, no entanto, a agenda do mandatário está cheia. O presidente se reunirá na residência oficial com Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com parlamentares e pastores da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB). Durante a tarde, na agenda do chefe do Executivo consta ainda reunião com Tarcísio Gomes de Freitas, ministro de Estado da Infraestrutura e Bento Albuquerque, ministro de Estado de Minas e Energia. No final da tarde, a previsão é de que Bolsonaro participe do lançamento do "Programa Mineração e Desenvolvimento", no Ministério de Minas e Energia.