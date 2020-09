Bia Kicis faz post com Moro e Mandetta para criticar programa para negros do Magazine Luiza

HM Humberto Martins/ Estado de MInas

(crédito: Reprodução )

A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), aliada ferrenha do presidente Jair Bolsonaro, publicou em suas redes sociais uma imagem que caçoa da estratégia de inclusão racial da empresa Magazine Luiza, que anunciou recentemente lançamento de um programa para seleção de trainees apenas para pessoas negras.

Na imagem postada pela bolsonarista, aparecem imagens dos ex-ministros Sergio Moro (da Justiça e Segurança Pública) e Luiz Henrique Mandetta (da saúde) com os rostos pintados de preto e os cabelos crespos.

“Vem ser feliz, prezado! Desempregado, blogueiro Sergio Moro faz mudança no visual para tentar emprego no Magazine Luiza”, diz a legenda na foto do ex-‘super’ ministro.



“Não dá mais para ficar em casa! Sem emprego e cansado de errar o pico, Mandetta muda de cor manda currículo para Magazine Luiza”, consta na imagem do ex-chefe da pasta da Saúde.

Mesmo após a repercussão negativa, a deputada publicou novamente a imagem, numa tentativa mal sucedida de se explicar: “Cuidado, se você consegue enxergar racismo nesse post ao invés de vê-lo na atitude da Magazine Luiza, o estrago do ensino aos moldes de Paulo Freire pode ter sido muito grande na sua capacidade de interpretar textos e de compreender a vida”.





Reparação histórica



Neste mês de setembro, o Magazine Luiza anunciou o lançamento de um programa para seleção de trainees apenas para pessoas negras. Em poucos dias, o Ministério Público do Trabalho recebeu dezenas de denúncias de pessoas que alegavam que a empresa estava sendo racista.

O MPT indeferiu todas as manifestações, afirmando que a política da empresa é legítima, que não existe ato ilícito no processo de seleção e que a reserva de vagas à população negra é plenamente válida e configura ação afirmativa, além de “elemento de reparação histórica da exclusão da população negra do mercado de trabalho digno”.

A pior expressão do racismo é a exclusão de pessoas não brancas de postos de comando no mercado de trabalho e em funções importantes na sociedade.

Segundo o último Censo do IBGE, a população brasileira é formada por 50,74% de negros (7,61% pretos e 43,13% pardos). Entretanto, de acordo com o mesmo órgão, apenas 30% dos cargos de chefia no mercado de trabalho são ocupados por negros.

De acordo com o último Censo da Educação Superior, realizado pelo Inep em 2018, dentre os mais de oito milhões de estudantes de ensino superior no Brasil, 39,73% são brancos, 26,03% são pardos, 6,43% são pretos, 1,62% são amarelos e 0,68% são indígenas.

A realidade se repete na política. Dos 513 deputados federais, apenas 122 se declaram pretos (20) ou pardos (102), totalizando 24% da bancada atual. No Senado, são 16 senadores (3 pretos e 13 pardos), somando 20% da Casa.

A própria Magazine Luiza revelou que tem em seu quadro de funcionários 53% de pretos e pardos. No entanto, apenas 16% deles ocupam cargos de liderança.

Mesmo com qualificação profissional, negros com a mesma qualificação têm mais dificuldade conseguir emprego. E quando conseguem, recebem até 31% menos, segundo a Síntese de Indicadores Sociais (SIS), divulgada pelo IBGE.

A renda média domiciliar per capita dos pretos ou pardos foi de R$ 934 em 2018, metade do que era recebido pelos brancos, de R$ 1.846.