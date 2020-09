Bolsonaro lança Programa Mineração e Desenvolvimento

ME Maria Eduarda Cardim

O presidente Bolsonaro e o ministro Bento Albuquerque - (crédito: Carolina Antunes/PR)

O presidente da República, Jair Bolsonaro, ao lado do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participou, nesta segunda-feira (28/9), do lançamento do Programa Mineração e Desenvolvimento (PMD). O evento estava previsto na agência do chefe de Estado, que retomou os compromissos nesta segunda após passar por uma cirurgia de extração de pedra na bexiga na última sexta-feira (25/9).

Como o objetivo de expandir a mineração do país, o programa, que é formulado desde 2019, apresenta 110 metas e ações para o período de 2020 a 2023. Entre as questões que serão exploradas estão a economia mineral, o conhecimento geológico e a sustentabilidade.



Segundo o Alexandre Vidigal, secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral o PMD traduz a agenda do governo para a mineração. “É um programa que busca ser o mais compatível e fiel possível ao olhar atento e especial que o presidente sempre procurou imprimir a mineração do país”, disse.



O secretário ressaltou que o Brasil é uma potência mineral, mas prometeu um compromisso sócio econômico ambiental, colocado como a segunda das 10 áreas de concentração temática. “O segundo ponto trata do compromisso sócio econômico ambiental, compromisso com a sustentabilidade, tema que é um apelo da nossa sociedade e do mundo, para que o desenvolvimento econômico esteja sempre atrelado a esse compromisso”, indicou.



Em breve fala, o presidente Jair Bolsonaro elogiou o programa e ressaltou o grafeno e o nióbio, dois minérios raros, que segundo o chefe do Executivo são encontrados em “abundância” no Brasil”. “Gostaríamos isso muito de explorar isso no futuro com um país que nos pudesse oferecer um trabalho em conjunto para que venhamos a adquirir tecnologia para explorar aquilo que nós temos”, disse.



O presidente finalizou ao dizer que o Brasil tem mostrado ao longo dos últimos meses que “está indo no caminho certo”.