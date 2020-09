Outdoors de apoio a Bolsonaro são alvo de pichações no Norte de Minas

LR Luiz Ribeiro - Estado de Minas

(crédito: Luiz Ribeiro/EM/DA Press)

Outdoors de apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), foram alvo de pichações em Montes Claros, no Norte de Minas. O grupo responsável pela instalação das placas, formado por bolsonaristas – a maior parte produtores rurais –, providenciou o registro de um boletim de ocorrência pela Polícia Militar sobre a ação de vandalismo. O caso está investigado pela Polícia Civil, que tenta descobrir a autoria das pichações.

Por enquanto, nenhum suspeito foi identificado. Foram danificados cinco outdoors, sendo usado na maioria deles tinta vermelha em cima da foto de Bolsonaro e da bandeira do Brasil.

Em um, instalado em uma avenida movimentada em frente ao Parque Municipal Milton Prates (Bairro Major Prates), um tom mais agressivo, com as palavras “demônio” e “bandido” escritas em tinta preta.

“Isso que é ódio puro e intolerância. É um ato extremamente antidemocrático. A pessoa que comete é intolerante. Não falamos mal de ninguém, apenas enaltecemos as boas ações de um governo”, afirma o policial militar aposentado Levy Castilho, presidente do diretório do PRTB em Montes Claros e um dos participantes do grupo que instalou os outdoors.

Castilho disse que os bolsonaristas da cidade ficaram “indignados” com o vandalismo e com o ataque ao presidente da República, mas preferiu não expor nenhuma reação pessoal, optando por levar o caso ao conhecimento da policia e aguardar a investigação.

“Reagimos com muita indignação. Mas não será tentando 'pagar com a mesma moeda' que a gente vai resolver a situação. Registramos o boletim de ocorrência e vamos ver até onde vai a investigação da Polícia Civil para descobrir os autores”, afirmou.

outdoor de Bolsonaro vandalizado (foto: Luiz Ribeiro/EM/DA Press)

Ele lembrou que nas vias públicas onde os outdoors foram pichados existem câmeras de vídeo de sistemas de segurança de residências e de lojas comerciais, que poderão ser conferidas a fim de ajudar na identificação das pessoas que praticaram o ato de vandalismo.

Embora ainda não tenha sido levantado nenhum suspeito, Castilho disse que as pichações pode ter sido feitos “pelo pessoal da esquerda e da oposição, que, por serem adversários, não aceitam as boas ações do governo”, afirma.

“Isso mostra que os ânimos ainda não se arrefeceram, infelizmente”, completou.

Grupo instalou 20 outdoors

De acordo com o militar reformado, foram instalados em Montes Claros 20 outdoors manifestando apoio ao presidente Jair Bolsonaro, dos quais cinco foram alvo de vandalismo.

Nas placas de propaganda bolsonarista constam os dizeres: “Unidos contra corrupção, na luta por uma nação” e “Com Deus, por nossas famílias, por quem produz’.

Também consta a hastag “fechados com Bolsonaro”. Na propaganda aparece a frase “apoio: produtores rurais do Norte de Minas”.

outdoor de Bolsonaro vandalizado (foto: Luiz Ribeiro/EM/DA Press)

Levy Castilho disse que, entre as pessoas que ajudaram a custear o material (no valor total de R$ 10 mil) estão integrantes do grupo “Segurança no campo”, formado por produtores rurais do Norte do estado para neutralizar tentativas do Movimento Nacional dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) de ocupar propriedades rurais na região.

O policial militar reformado negou que o grupo adote qualquer prática violenta: “O objetivo do grupo é tranquilidade e a proteção das propriedades. Nada de violência. O grupo foi criado apenas com o objetivo de que os produtores possam ter informações sobre qualquer coisa que atente contra a segurança de suas propriedades”.