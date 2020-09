Bolsonaro nega que Renda Cidadã seja medida eleitoreira

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro negou na manhã desta terça-feira (29/9), por meio de uma publicação no Facebook, que o programa Renda Cidadã que o governo pretende criar vise sua reeleição em 2022. Ainda segundo o chefe do Executivo, a alta popularidade apresentada em pesquisas incomoda adversários políticos que o atacam em qualquer ocasião.



“Ao longo da minha vida parlamentar nunca me preocupei com reeleição. Sempre exerci meu trabalho na convicção de que o voto era consequência dele.Minha crescente popularidade importuna adversários e grande parte da imprensa, que rotulam qualquer ação minha como eleitoreira. Se nada faço, sou omisso. Se faço, estou pensando em 2022”, ressaltou.



Por outro lado, Bolsonaro completou dizendo que está preocupado com 2021, quando a taxa de desempregos poderá ter um volume ainda maior. Como o pagamento do auxílio emergencial termina em dezembro, o presidente corre com o Congresso e a equipe econômica para encontrar a fonte de recursos para o novo programa.



“Na verdade, estou pensando é em 2021, pois temos milhões de brasileiros que perderam seus empregos ou rendas e deixarão de receber o auxílio emergencial a partir de janeiro/2021. A política do "fique em casa que a "economia a gente vê depois" acabou e o “depois” chegou. A imprensa, que tanto apoiou o "fique em casa", agora não apresenta opções de como atender a esses milhões de desassistidos”, apontou.



Por fim, Bolsonaro voltou a criticar prefeitos e governadores pelas medidas de isolamento adotadas e disse que o governo trabalha para se antecipar aos problemas sociais, respeitando o teto de gastos. O mandatário repetiu que a ajuda aos trabalhadores informais “não pode ser para sempre”.



“Os responsáveis pela destruição de milhões de empregos agora se calam. O meu governo busca se antecipar aos graves problemas sociais que podem surgir em 2021, caso nada se faça para atender a essa massa que tudo, ou quase tudo, perdeu. A responsabilidade fiscal e o respeito ao teto são os trilhos da Economia. Estamos abertos a sugestões juntamente com os líderes partidários. O Auxílio Emergencial, infelizmente para os demagogos e comunistas, não pode ser para sempre”, concluiu.

Anúncio do Renda Cidadã

Ontem, Bolsonaro anunciou a criação do programa que substituirá o Bolsa Família do PT, o Renda Cidadã. Ao lado de líderes do governo e do ministro da Economia Paulo Guedes, o governo apontou que a solução final é a utilização de parte dos recursos destinados para o pagamento de precatórios e dos recursos adicionais aprovados para o novo Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica).



O novo programa social constará da PEC Emergencial, que trata da regulamentação dos gatilhos que devem ser acionados no caso de descumprimento do teto de gastos - emenda constitucional que limita o crescimento da despesa à inflação do ano anterior. A expectativa é que o relatório seja apresentado nesta semana com maiores detalhamentos, como por exemplo, o valor a ser pago.