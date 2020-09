Governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, é alvo de operação da PF

RS Renato Souza

(crédito: Julio Cavalheiro / Secom)

Suspeito de envolvimento em fraudes na compra de insumos para o combate a pandemia de covid-19, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, é alvo de mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal (MPF), nesta quarta-feira (30).



De acordo com o MPF, a suspeita é de irregularidades na compra de ventiladores pulmonares. Os desvios teriam chegado a cifra dos R$ 33 milhões. Os mandados foram expedidos pelo ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Policiais estariam na casa e no gabinete do governador, de acordo com informações obtidas pela reportagem. O objetivo é recolher documentos e mensagens de e-mail e de celular que possam revelar como o esquema era operacionalizado.

De acordo com o MPF, "com as medidas, os investigadores buscam provas da relação entre o governador, sua equipe e empresários que venderam 200 respiradores ao estado de Santa Catarina", pois, "as investigações revelaram indícios de participação do chefe do Executivo estadual na contratação da empresa Veigamed".

Outros dois ex-funcionários do governo também estão entre os alvos. As diligências correm sob sigilo. A subprocuradora-geral da República, Lindôra Araújo, que solicitou as buscas, afirma que o procedimento é necessário para aprofundar as informações do caso. "Tais delitos comprometem a higidez e a credibilidade do governo do estado de Santa Catarina e põe em risco a saúde e a vida de toda a população catarinense, acometida dos males decorrentes do covid-19", sustenta. "Além do mais, não se está a tratar de caso relacionado a criminalidade corriqueira, mas sim de fatos praticados em contexto de suposta criminalidade organizada, sofisticada e estruturada com os mais altos aparatos de poder, contando com a articulação de agentes com poder econômico, elevado conhecimento jurídico, forte influência política e, inclusive, a autoridade máxima do Poder Executivo catarinense", informou ela na peça enviada ao Poder Judiciário.



Carlos Moisés está sofrendo um processo de impeachment, justamente em razão de acusações envolvendo supostas fraudes em contratos relacionados ao combate à pandemia. Nos últimos meses, ele que se elegeu surfando na onda do bolsonarismo, vem fazendo oposição ao presidente Jair Bolsonaro, e por isso, sofre oposição da maioria que ajudou a eleger na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.