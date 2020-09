Bolsonaro troca vice-líderes e amplia espaço do Centrão

IS Ingrid Soares

Troca de vice-líderes autorizada por Bolsonaro visa melhorar a articulação política, ampliando espaços do Centrão - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

O presidente Jair Bolsonaro trocou os vice-líderes do governo na Câmara dos Deputados. A lista com os novos nomes foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (30/9).

O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), apresentou o novo time de líderes, no café da manhã desta quarta-feira (30), no Palácio da Alvorada. A nova conformação abre mais espaço para o Centrão e reduz a participação dos parlamentares classificados como "ideológicos", que, em vários momentos, criou problemas para a articulação política do Palácio do Planalto no Congresso.

Esse novo direcionamento ficou claro com a retirada da deputada Bia Kicis (PSL-DF) da vice-liderança, semanas atrás – que obrigou o presidente a fazer um gesto de reaproximação, ao tomar café da manhã na casa da parlamentar, no final de semana seguinte à dispensa.

Em nota, a liderança do governo na Câmara informou que foi adotado um novo critério para escolha dos representantes. Cada partido da base de apoio ao governo indicou, por meio do seu líder, um vice.

Veja a lista:

Luiz Lima (RJ) - PSL

Giovani Cherini (RS) - PL

Lucio Mosquini (RO) - MDB

Capitão Alberto Neto (AM) - Republicanos

Paulo Azi (BA) - DEM

Joaquim Passarinho (PA) - PSD

Gustinho Ribeiro (SE) - Solidariedade

Carla Dickson (RN) - PROS

Greyce Elias (MG) - Avante

Marreca Filho (MA) - Patriota

Três vice-líderes foram reconduzidos: Alusio Mendes (PSC-MA), Evair Vieira de Melo (PP-ES) e José Medeiros (PODE-MT).

A deputada Carla Zambelli (PSL-SP), uma das mais fiéis aliadas de Bolsonaro, está entre os parlamentares dispensados da função, assim como Guilherme Muraro Derrite (PP-SP); Carlos Roberto Coelho de Mattos Júnior (PSL-RJ); Luiz Armando Schroeder Reis (PSL-SC); Eros Ferreira Biondini (PROS-MG); Diego Alexsander Gonçalo Paula Garcia (Podemos-PR); Aline Sleutjes (PSL-PR) e Caroline de Toni (PSL-SC).