Bolsonaro desce na Paraíba sem máscara, aglomera e distribui afagos

IS Ingrid Soares

Na multidão de apoiadores, Bolsonaro volta a demonstrar despreocupação com a covid-19 ao aglomerar, distribuir cumprimentos e não usar máscara - (crédito: Reprodução / Redes Sociais)

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou na Paraíba, nesta quinta-feira (01), para a cerimônia de inauguração da primeira fase da segunda etapa do sistema adutor do Pajeú, em São José do Egito. Na chegada ao aeroporto João Suassuna, em Campina Grande, cumprimento apoiadores sem máscara, distribuiu apertos de mão e, na aglomeração, ainda tirou selfies, como se estivesse em campanha eleitoral. As imagens foram publicadas nas rede sociais do presidente.



Em seguida, Bolsonaro seguiu de helicóptero para a agenda, acompanhado do ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. A agenda prevê que ele visite, no começo desta tarde, as obras do Ramal do Agreste, na estação de bombeamento VII (EBVII-1), em Sertânia.

Esta é a segunda vez que o presidente visita a Paraíba em menos de 15 dias. No último dia 17, esteve em Coremas para a inauguração do complexo de produção de energia solar construído na cidade. Na data, apesar de os levantamentos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostrarem o oposto, disse que o Brasil está de “parabéns” quando o assunto é preservação ambiental.