Bolsonaro deseja rápida recuperação a Trump, diagnosticado com covid-19

IS Ingrid Soares

(crédito: Brendan Smialowski/AFP - 28/6/19)

O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais nesta sexta-feira (2/10) para desejar uma boa recuperação ao presidente americano, Donald Trump, diagnosticado com covid-19.



“Desejo rápida recuperação ao presidente dos EUA, Donald Trump, e à Primeira-Dama, Melania. Com fé em Deus, logo estarão recuperados e o trabalho na condução de seu país e sua campanha de reeleição não serão prejudicados. Vocês vencerão e sairão mais fortes, para o bem dos EUA e do mundo”, escreveu o mandatário.



Em meio ao pleito eleitoral, Trump, 74 anos, foi transferido de helicóptero nesta tarde para o Centro Médico Militar Walter Reed, perto de Washington, capital dos Estados Unidos, onde ficará internado nos próximos dias. De acordo com a assessoria da Casa Branca, a medida é de precaução.



O chefe do Executivo americano apresenta quadro de febre e fadiga. O republicano está sendo tratado com antibióticos sintéticos, além de zinco, vitamina D, famotidina, melatonina e aspirina.