Bolsonaro conversa com príncipe saudita e fala em aprofundar acordo de cooperação

IS Ingrid Soares

O presidente com Mohammad bin Salman Al Saud: "Estamos aprofundando nossa cooperação em defesa, comércio, investimentos e outros temas" - (crédito: Reprodução / Redes Sociais)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, por meio das redes sociais, nesta segunda-feira (5/10), que telefonou para o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman Al Saud, e que está aprofundando o acordo de cooperação entre os países.



“Hoje, conversei com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman Al Saud, e dar seguimento às iniciativas acordadas em minha visita a Riade, em out/2019. Estamos aprofundando nossa cooperação em Defesa, comércio, investimentos e outros temas”, escreveu o chefe do Executivo. No ano passado, o mandatário viajou à região, onde firmou acordos, também, na área armamentista.

Bolsonaro disse, ainda, que conversou com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, para tratar de temas ligados à liberalização do comércio bilateral.