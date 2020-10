Após cirurgia, Bolsonaro faz exames no Albert Einstein em São Paulo

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro se submeteu a exames na tarde desta segunda-feira (5/10), no hospital Albert Einstein, em São Paulo. No último dia 25, ele havia passado por uma cirurgia para a retirada de um cálculo na bexiga. Segundo o boletim da equipe médica divulgado nesta tarde, Bolsonaro foi avaliado por uma equipe multiprofissional e está em excelentes condições clínicas.

"O presidente encontra-se no décimo dia de pós-operatório, assintomático e em excelentes condições clínicas. A ultrassonografia evidenciou o completo esvaziamento da bexiga e ausência de cálculos residuais", diz um trecho do documento assinado pelo médico cardiologista Leandro Santini Echenique, o urologista Leonardo Lima Borges e o diretor-superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein, Miguel Cendoroglo.

Momentos antes, ainda no aeroporto, Bolsonaro se encontrou com o deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo Celso Russomano (Republicanos).

Culto

A expectativa é de que após os exames, o mandatário participe, no final da noite desta segunda, de um culto em homenagem ao aniversário do pastor Wellington Bezerra da Costa, presidente das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Brasil, na Zona Sul.



A participação de Bolsonaro no culto ocorre em meio a ataques que o presidente vem sofrendo no meio religioso pela escolha de Kassio Nunes para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).