Huck tem data para sair da Globo e começar campanha, diz revista

IB Isabela Bernardes*

Luciano Huck, apresentador da TV Globo, já tem data para deixar a emissora e iniciar campanha presidencial para 2022. Segundo a coluna Radar, da revista Veja, ele deve anunciar a saída da TV no meio deste ano.

Para concorrer ao seu lado, como vice-presidente, Huck teria escolhido Eduardo Leite, o atual governador do Rio Grande do Sul. Segundo a publicação, ele se filiará ao partido Democratas (DEM), o qual Rodrigo Maia, presidente da câmara, é filiado.



Em 2020, o apresentador recebeu um comunicado da emissora para se pronunciar sobre possível candidatura até março deste ano. Caso opte pela política, Huck deverá deixar o Caldeirão aos sábados e se desligar totalmente da TV Globo, além de não poder retornar aos palcos depois do processo eleitoral.



