Morre aos 87 anos ex-deputado e ex-capitão cassado na ditadura Eduardo Chuahy

AE Agência Estado

Morreu de infarto neste domingo o ex-deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Eduardo Chuahy, aos 87 anos. A Alerj lamentou o falecimento do político, que presidiu a casa em 1986 e foi cassado em 1964, quando era capitão do Exército.

Apoiador do ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, Chuahy foi secretário de Fazenda na Prefeitura do Rio, no mandato de Marcello Alencar, e presidente do Detran.

Escreveu também, em parceria com o diretor-geral da Alerj, Wagner Victer, o livro "Construção e a Destruição do Setor Elétrico Brasileiro".

"Fica para nós a memória de um homem público aguerrido e fiel aos seus princípios, de democracia e respeito ao ser humano. Lamentamos sua morte e ofertamos nossas condolências à família", afirmou em nota o presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT).