Bolsonaro diz ser a favor da compra de 33 milhões de doses da AstraZeneca por empresas

O presidente Jair Bolsonaro informou, nesta terça-feira (26/1), que apoia um pleito apresentado por empresários do país ao governo federal para a aquisição, pelo setor privado, de 33 milhões de doses da Covishield, vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford.

Segundo o mandatário, o Palácio do Planalto até já assinou uma carta de intenção favorável à medida. Caso a proposta com o laboratório se concretize, Bolsonaro espera que metade das doses do imunizante seja disponibilizada gratuitamente para o Sistema Único de Saúde (SUS).

“Semana passada, nós fomos procurados por um representante de empresários e nós assinamos carta de intenções favorável a isso, para que 33 milhões de doses da Oxford viessem do Reino Unido para o Brasil a custo zero para o governo. E metade dessas doses, 16,5 milhões, entrariam aqui para o SUS e estariam então no Programa Nacional de Imunização, seguindo aqueles critérios, e outros 16,5 milhões ficariam com esses empresários para que fossem vacinados, então, os seus empregados, para que a economia não parasse”, comentou o presidente, durante um evento sobre investimentos na América Latina promovido pelo banco Credit Suisse.

Ainda segundo Bolsonaro, “no que puder”, o governo vai estimular essa proposta a “ir à frente”. “Porque com 33 milhões de graça aqui no Brasil, para nós ajudaria, e muito, a economia, e aqueles que por ventura queiram se vacinar, porque a nossa proposta é voluntariado, o façam para ficar livre do vírus", afirmou o presidente.

AstraZeneca nega

Por mais que haja o interesse do setor privado brasileiro em comprar a vacina, a farmacêutica responsável pelo imunizante informou, também nesta terça, que não é possível atender à demanda de empresários por enquanto.

"No momento, todas as doses da vacina estão disponíveis por meio de acordos firmados com governos e organizações multilaterais ao redor do mundo, incluindo da Covax Facility, não sendo possível disponibilizar vacinas para o mercado privado", comunicou a AstraZeneca, em nota à imprensa.

“Como parte do nosso acordo com a Fiocruz, mais de 100 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca (AZD1222) estarão disponíveis no Brasil, em parceria com o governo federal”, completou a empresa, lembrando o acordo estabelecido em 2020 com o Ministério da Saúde para a distribuição de doses da Covishield ao SUS.