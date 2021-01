'Deu barriga o leite condensado?' questiona Bolsonaro para Michelle; assista

AM Ana Mendonça*/Estado de Minas

(crédito: PR/Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez uma piada com a primeira-dama Michelle Bolsonaro durante a cerimônia de lançamento dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBS) 2021, nesta sexta-feira (29/1).

“Deu barriga o leite condensado?”, perguntou o presidente.

Durante discurso, um apoiador chama Bolsonaro de “mito”, e o presidente responde: “O mito do leite condensado?”

Bolsonaro para Michelle: 'Deu barriga o leite condensado?'



Vídeo foi divulgado pelo jornalista Samuel Pancher.



Saiba mais: https://t.co/PFdzrNQctJ pic.twitter.com/5ooumuX8ke — Estado de Minas (@em_com) January 29, 2021

O evento aconteceu no Palácio do Planalto e reuniu atletas e convidados. Entre eles, a primeira-dama Michelle Bolsonaro e a ministra da Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves.

A brincadeira do presidente faz referência à informação de que o governo gastou R$ 1,8 bilhão em compras de alimentos no ano passado.

Anteriormente, ao falar do assunto, Bolsonaro mandou a imprensa para a “puta que pariu” e mandou os jornalistas “enfiarem no rabo essas latas de leite condensado”.



O áudio original do vídeo foi editado. Por isso, para a divulgação das imagens, o jornalista Samuel Pancher sincronizou o vídeo com o som de uma live feita durante a cerimônia.

As imagens foram divulgadas pelo Twitter.