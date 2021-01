Bolsonaro sobre eleições da Câmara: "Acho que o Lira deve ganhar"

IS Ingrid Soares

(crédito: EVARISTO SA / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro reforçou na manhã deste sábado (30/1) o apoio ao candidato à presidência da Câmara, Arthur Lira. Confiante, após passeio de moto e passar em uma loja de motocicletas no SIA, o chefe do Executivo falou a jornalistas e afirmou que Lira deve levar o pleito sob seu oponente, Baleia Rossi. O presidente disse ainda que independente do resultado, respeitará a decisão do parlamento.

"Eu acho que o Arthur Lira deve ganhar, né. Mas quem vai decidir é o parlamento, respeitamos o parlamento. Sou simpático ao Arthur Lira e sou simpático também ao outro candidato ao Senado, Rodrigo Pacheco. Tem muita coisa que ficou represada e a gente tem que botar em votação e o plenário decide, né. O que nós queremos das mesas é botar em pauta. É discutir e botar em pauta. Se ganhar ou não, aí nós respeitamos a decisão do parlamento", apontou.

O mandatário disse ainda que muitas pautas do governo ficaram 'represadas' e que dará prioridade às reformas Administrativa e Tributária, além de acelerar privatizações como da Eletrobras e dos Correios.

"Tem várias: Reformas, a privatização da Eletrobras, privatização dos Correios, a regularização fundiária muito importante para a gente. Temos várias pautas", acrescentou.

5G

Sobre a implantação do 5G, Bolsonaro afirmou que 'ninguém está fora' e que vai 'conversar com todo mundo'. "Não tem nada acertado sobre o 5G ainda. O Fábio Faria vai fazer uma viagem de uma semana. Vai ficar uma semana fora vistando vários países para discutirmos qual é que pode apresentar a melhor proposta para nós e possa nos atender. Ninguém está fora, nós vamos conversar com todo mundo", ressaltou.

O chefe do Executivo negou que esteja usando a negociação para acelerar insumos para vacina vindos da China. "Precipita-se quem acha que estou negociando o 5G com quem quer que seja em troca disso ou daquilo. Não existe negociação entre os países. Existe interesse. Respeitamos o interesse deles, temos os nossos e o Brasil mudou, né. Mudou nessa questão, nesse relacionamento, nessa política externa, mudamos bastante e estamos fazendo no meu entender a coisa certa, em especial tendo à frente o Ernesto Araujo como nosso ministro das Relações Exteriores", concluiu.