"Fascismo": Maia acusa bolsonaristas de vandalizarem bandeiras de Baleia Rossi

WO Wesley Oliveira

(crédito: Reprodução/Twitter)

Depois que faixas e bandeiras do candidato à presidência da Câmara Baleia Rossi (MDB-SP) apareceram destruídas em frente ao Congresso Nacional, neste sábado (30/1), o atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), classificou o vandalismo como "fascismo". Além disso, o democrata atribuiu o ato a grupos bolsonaristas.

"Destruíram as faixas de apoio ao Baleia Rossi na Esplanada dos Ministérios. Isso tem nome: fascismo. E é contra esse tipo de atitude e de gente que estamos unidos. Se os bolsonaristas estão tão confiantes com a vitória do candidato do Bolsonaro, por que agem assim?”, escreveu Maia em sua conta do Twitter.

Destruíram as faixas de apoio ao @Baleia_Rossi na Esplanada dos Ministérios. Isso tem nome: fascismo. E é contra esse tipo de atitude e de gente que estamos unidos. Se os bolsonaristas estão tão confiantes com a vitória do candidato do Bolsonaro, por que agem assim? pic.twitter.com/wGmBLlsTGu — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) January 30, 2021

Enquanto Maia trabalha pela candidatura de Baleia Rossi, o governo de Jair Bolsonaro apoia formalmente a candidatura de Arthur Lira (PP-AL). As eleições para a Mesa Diretora do Legislativo estão marcadas para a próxima segunda-feira (1º/02).