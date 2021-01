Farmacêutica chinesa diz que Coronavac foi desacreditada por questão política

ST Sarah Teófilo

A farmacêutica chinesa Sinovac, responsável pelo desenvolvimento de uma das vacinas aplicadas no Brasil, a Coronavac, divulgou, neste sábado (30/1), uma nota dizendo que o imunizante foi desacreditado por alguns países ocidentais por uma questão política e "interesses estratégicos". Na nota, a empresa diz que a luta contra a pandemia "entrou em um estágio decisivo, onde as vacinas tornaram-se um fator chave para conter a disseminação do vírus e salvar vidas".

Em seguida, no texto, a Sinovac frisou que a China foi o primeiro país a desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus, "tendo a segurança e eficácia do imunizante sendo amplamente reconhecida por vários países ao redor do mundo".

"Em total contraste com os fatos, o desenvolvimento, teste e vacinação utilizando o imunizante chinês foram, desde o início do enfrentamento global à pandemia, deliberadamente desacreditados por alguns países ocidentais devido ao viés político, manipulação da opinião pública e interesses estratégicos, resultando em deliberada desinformação e prejuízo aos cidadãos do mundo", pontuou.

Na nota, a Sinovac criticou os Estados Unidos, dizendo que enquanto ela e a China querem tornar a vacina "um bem público", esta mesma "postura que não é adotada por outras nações com

interesses protecionistas e pouco colaborativas em um momento que deveria ser de união mundial". Em seguida, citou os EUA.

"Viemos a público alertar aos países latino-americanos que estejam cientesdo fato de que a China compartilha vacinas com o resto do mundo e que,até o momento, não encontrou nenhum incidente de segurança. Emcontraste, os EUA implementaram uma política que prioriza as vacinas dosEUA para proteger apenas o povo americano. Tanto o ex-presidente [Donald] Trump, que deixou o cargo recentemente, quanto o agora presidente [Joe] Biden, mantiveram essa posição."

Crítica a outras vacinas

Ao ressaltar a segurança do imunizante, afirmando que não foi comprovado nenhum incidente de segurança ou óbito em nenhum país em que a vacina é aplicada, a empresa atacou outros imunizantes. Sem citar nomes de empresas, tampouco dados e fatos que comprovem a informação, a empresa falou apenas em supostos casos de reações adversas e alergias que teriam sido registrados na França e nos EUA. Em ambos os países, são utilizados os imunizantes da Pfizer, com eficácia de 95%, e a Moderna, cuja eficácia é de 94%. Estudos da Coronavac no Brasil apontaram eficácia de 50,4%.

A empresa ainda fala em "casos reais de efeitos colaterais graves com outras vacinas", relatando 23

mortes na Noruega. A relação entre as mortes e imunizante contra covid-19, entretanto, não procede, conforme informou o Comitê de Segurança de Vacinas da Organização Mundial da Saúde (OMS) no último dia 22. Na ocasião, divulgaram a conclusão de que não há suspeita de que as mortes de 23 idosos na Noruega que receberam vacina da Pfizer estejam relacionadas com o imunizante.

A Sinovac disse, ainda, na nota, que a China "tem mantido uma mente aberta quanto à cooperação internacional relacionada a vacinas". "O desenvolvimento e a distribuição da vacina contra o coronavírus não podem ser uma competição entre países ou empresas, mas sim uma batalha com toda a humanidade lutando em conjunto contra o vírus. (...) Somente com uma distribuição justa das vacinas e esforço coletivo global venceremos o coronavírus. Quando todas as pessoas em grupos de risco forem imunizadas o mundo poderá retomar a segurança", afirma.