Capitão Augusto retira a candidatura e declara apoio a Arthur Lira

(crédito: Sérgio Lima/AFP)

O deputado Capitão Augusto (PL-SP) retirou sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados e disse que decidiu seguir a orientação do seu partido e apoiar o candidato Arthur Lira (PP-AL) . Capitão Augusto divulgou a seguinte nota:

"Logo no início do ano passado, lancei minha candidatura baseada nas frentes parlamentares da Segurança, Corrupção, Família e Cristã, acreditando no voto secreto, na renovação da Câmara e nessas bancadas temáticas. Porém, nos últimos dias, percebi que a polarização política na Câmara dos Deputados restringiu o debate e os votos a somente dois candidatos", apontou.

O parlamentar completou: "Ouvi de dezenas de deputados dessas bancadas que gostariam de votar em mim, mas teriam que se valer do voto útil contra a esquerda, inviabilizando dessa forma qualquer chance de ir para um segundo turno. Dessa forma, juntamente com minha equipe, decidimos retirar minha candidatura a presidente da Câmara e juntar-se ao meu Partido Liberal e ao governo Bolsonaro", concluiu.