Pacheco defende a urgÃªncia de reformas

A » AUGUSTO FERNANDES » JORGE VASCONCELLOS

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A eleição de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) à Presidência do Senado representa uma importante vitória política para o presidente Jair Bolsonaro, que se empenhou na campanha do parlamentar, em um momento de forte pressão sobre o governo. Também fortalece-se o agora ex-mandatário da Casa Davi Alcolumbre (DEM-AP), principal cabo eleitoral do político mineiro e que deve continuar com influência no Congresso.

Na votação secreta, ontem, Pacheco derrotou a candidata independente Simone Tebet (MDB-MS). Ele venceu a disputa em primeiro turno, com 57 votos — bem acima do mínimo de 41, que equivale à metade mais um dos 81 senadores. Tebet recebeu 21.

À imprensa, Pacheco anunciou que dará prioridade à votação de matérias importantes para a recuperação econômica do país. Ele citou as reformas tributária e administrativa e três propostas de emenda à Constituição (PECs) — a emergencial, a da revisão dos fundos públicos e a do pacto federativo. Segundo o senador, a atuação legislativa da gestão dele será focada no “trinômio saúde pública, desenvolvimento social e crescimento econômico do país”.

O resultado da eleição, além de favorecer a tramitação de projetos de interesse do Executivo, deve reforçar a blindagem de Bolsonaro no Congresso, no momento em que já passam de 60 os pedidos de impeachment protocolados contra ele na Câmara, a maioria relacionada à atuação na pandemia.

A vitória de Pacheco é importante, ainda, para o chefe do Planalto decidir sobre o partido ao qual vai se filiar para concorrer à reeleição em 2022. Ele anunciou que tomará essa decisão em março. Além disso, as novas composições das Mesas Diretoras da Câmara e do Senado vão orientar a reforma ministerial que Bolsonaro pretende fazer para acomodar os aliados.

Participaram da eleição 78 senadores. Jaques Wagner (PT-BA) e Jarbas Vasconcellos (MDB-PE) não compareceram por motivos de saúde. Por sua vez, Chico Rodrigues não votou porque pediu licença do mandado, depois de ser flagrado pela Polícia Federal com dinheiro na cueca.

Com o resultado da eleição, Pacheco colheu os frutos de uma articulação que conseguiu atrair o aval não só de senadores governistas, mas, também, de oposição, de partidos como PT, PDT e Rede. Ao longo da campanha, o parlamentar assegurou aos apoiadores que, embora contando com respaldo do Planalto, estava comprometido com a independência do Senado.

Pesou também a favor de Pacheco o fato de ele demonstrar um perfil considerado garantista, com atuação, inclusive, na diretoria da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais (OAB-MG). Isso agradou aos parlamentares que consideram abusivo o modo de atuação da Lava-Jato e de outras operações anticorrupção.

Na semana passada, a vitória de Pacheco passou a ser dada como certa depois que a bancada do MDB desistiu de concorrer à eleição com Tebet, em favor de um acordo com Alcolumbre. A campanha emedebista era a única que representava algum tipo de ameaça à do postulante do DEM. Tebet, após a decisão dos colegas de partido, resolveu lançar candidatura independente, porém, sem a mesma força de antes.

Ontem, houve outras três desistências de candidatos, horas antes do início da eleição. Decidiram abandonar a disputa Jorge Kajuru (Cidadania-GO), Major Olímpio (PSL-SP) e Lasier Martins (Podemos-RS). Este último, ao discursar da tribuna, protestou contra a interferência do Planalto nas eleições internas do Congresso.

Com a palavra, o senador

Veja o que disse o novo presidente do Senado

“Ao Poder Executivo, dedicaremos parte significativa de nossos vigores, fiscalizando, deliberando suas proposições, dialogando para construir o futuro da nação. Porém, exigiremos respeito aos compromissos assumidos e à independência deste Poder Legislativo”



“Há uma camada social de pobreza, de pessoas vulneráveis, necessitadas, que precisam ser assistidas pelo Estado brasileiro, de modo que me comprometo, desde agora, a um trato com o Poder Executivo, a equipe econômica do governo federal para encontrarmos caminhos possíveis de responsabilidade fiscal, de observância do teto de gastos, mas sem deixar de assistir aquelas pessoas que precisam”



“Esse crescimento (econômico) virá com a pauta das reformas necessárias para o Brasil. A tributária, que já tem ambiente de discussão na Câmara e no Senado, e que discute uma nova forma de arrecadação tributária no Brasil. A reforma administrativa, do mesmo modo corrigindo distensões, mas, jamais, demonizando o serviço público brasileiro, os servidores públicos, que não são problema, mas, na verdade, a solução do Brasil”



Entre tristeza e alegria na saída

crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Apesar de serem do mesmo partido, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), ex-presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente, acabaram ficando em lados opostos nas eleições no Congresso e tiveram desempenhos bem diferenciados.

Maia sai como o grande perdedor e menor, politicamente, por não conseguir emplacar um sucessor no comando da Câmara. Como botafoguense, o democrata fluminense está como o seu time de futebol, saindo da Série A do Brasileirão para jogar na segunda divisão e, dependendo do desempenho político ao longo deste ano, pode continuar rebaixado. Alcolumbre, por sua vez, saiu como o grande vencedor dos pleitos no Congresso — ao eleger o sucessor, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), com ampla vitória — e mostrou ser um articulador melhor do que o parlamentar da mesma legenda. Ele surge como o principal candidato para presidir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, de acordo com analistas.

“Alcolumbre sai muito bem relacionado com seus pares e como uma voz importante no Senado e, talvez, até pleiteando algum espaço no governo”, avaliou o cientista político Carlos Melo, professor do Insper. Já Maia está em uma situação completamente diferente. Na opinião dele, a divisão interna do DEM para apoiar Arthur Lira (PP-AL), em vez de Baleia Rossi (MDB-SP) à Presidência da Câmara, atingiu em cheio as pretensões futuras do deputado. “Isso abalou muito Maia como uma liderança que circularia da centro-direita para a centro-esquerda, capaz de articular uma frente em 2022, mesmo que ele não seja a cabeça da chapa, mas um patrocinador”, destacou. “Mas, a política é assim. Cada dia tem sua agonia e, aí, o desafio dele para tentar se reconstruir e se reinventar.”

Apesar de ter recebido mais de 60 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, Maia, para muitos, não teve a mesma coragem de seu antecessor, Eduardo Cunha, para abrir um processo e será lembrado como “covarde”, como escreveu, ontem, o expoente da nova esquerda Guilherme Boulos (PSol-SP). Apesar de ameaçar desengavetar uma ou todas as denúncias que recebeu contra o chefe do Planalto, em reunião do DEM na véspera, o parlamentar optou por não deferir os pedidos.

Como mostrou o Blog da Denise, do Correio, o destino de Maia ainda é incerto, mas ele pode até montar um partido. Ele está entre o Cidadania e o PSDB e, se possível, uma nova legenda, que reúna todos aqueles de centro que não querem seguir com Bolsonaro em 2022. A amigos, o deputado disse que a decisão estava tomada e “não é coisa de quem está de cabeça quente”. Ele é amigo de Luciano Huck há mais de 20 anos, informou o Blog. A perspectiva é de que, juntos, comecem a construir algo novo, rumo a 2022, e o problema para uma legenda é o tempo para a coleta de assinaturas.