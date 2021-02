PF faz operação contra o tráfico de drogas para Espanha em voos da FAB

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / Arquivo / PF)

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (2/2), a Operação Quinta Coluna, que aprofunda as investigações sobre uma associação criminosa que utilizou aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) para levar drogas para a Espanha. As investigações também englobam a lavagem de ativos obtidos mediante a prática criminosa.

Em nota, a PF informou que estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e 2 mandados que restringem a comunicação dos investigados e a saída do Distrito Federal. A Justiça Federal do Distrito Federal ainda determinou o sequestro de imóveis e veículos dos envolvidos no esquema criminoso. Militares da FAB também participam do cumprimento das medidas.

"Em relação à lavagem de dinheiro, as apurações apontam diversas estratégias do grupo criminoso para ocultar os bens provenientes do tráfico de entorpecentes, especialmente a aquisição de veículos e imóveis com pagamentos de altos valores em espécie", versa outro trecho da nota sobre a operação.

As investigações feitas pela PF são concomitantes aos processos por tráfico internacional de drogas que tramitam perante a Justiça Militar. Os crimes de associação para o tráfico e lavagem de dinheiro têm penas que vão de 3 a 10 anos de prisão.