Operação da PF mira propina para Eduardo Cunha e Cláudia Cruz

RS Renato Souza

(crédito: Alex Ferreira/Câmara dos Deputados )

A Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) deflagraram na manhã desta quarta-feira (03) uma operação para investigar o pagamento de propina para o ex-vice-governador Tadeu Filippelli e o ex-deputado federal Eduardo Cunha.



De acordo com as investigações, eles se envolveram em um esquema montando para reduzir a alíquota do ICMS que incidia sobre querosene de avião no Distrito Federal. A redução, de 25% para 12% foi viabilizada por meio de lei local, aprovada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. As empresas Gol e Latam teriam feito os repasses ilegais.

Além do Distrito Federal, a operação está sendo realizada em quatro estados (SP, RJ, ES, GO), com o cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão. A propina teria sido recebida por meio da empresa C3 Atividades de Internet LTDA, administrada pela esposa de Cunha, Cláudia Cruz e transferidas ao doleiro Lúcio Funaro.

De acordo com a PF, as investigações foram deflagradas a partir de informações prestadas por Funaro em acordo de delação premiada. O operador de propina para Filippelli seria Afrânio Souza, que teria recebido os recursos ilegais por meio da Objetiva Consultoria e Participações. O ex-vice-governador teria utilizado a compra de imóveis em Taguatinga para lavar dinheiro.

Além deles, também estaria envolvido o empresário Henrique Constantino, da Gol, que teria pago propina para que a empresa obtivesse sucesso na liberação de empréstimo na Caixa Econômica Federal e a desoneração da folha de pagamento dos empregados do setor aéreo e rodoviário.