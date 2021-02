Bolsonaro sobre Congresso: "Hoje, iniciamos um novo capítulo"

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro se pronunciou, por meio das redes sociais nesta quarta-feira (3/2) sobre o início dos trabalhos no Congresso, que agora será liderado por seus aliados, os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Segundo o presidente, hoje se iniciou um novo capítulo na história política.



"Hoje, iniciamos um novo capítulo e temos uma nova oportunidade de trabalhar em conjunto pelo Brasil; colocando o país, e não mais interesses pessoais, no coração de cada decisão tomada; respeitando, acima de tudo, os anseios e as tradições do povo brasileiro", escreveu.

O presidente ainda teceu críticas indiretas ao ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia, afirmando que o mesmo 'sabotou o país'. "Não é fácil reconstruir um país destruído ao longo de décadas, ainda mais quando quem deveria ter trabalhado ao nosso lado para levar adiante o projeto escolhido nas urnas em 2018 decidiu, de forma egoísta, sabotar o próprio país e o próprio povo, mesmo em meio a uma pandemia", disparou.

Por fim, Bolsonaro destacou as riquezas naturais do Brasil e completou dizendo que honra é feita de sacrifícios e que deseja deixar um legado ao país.

"Temos tudo o que qualquer país sonha ter: recursos naturais, belezas sem igual e um povo maravilhoso e trabalhador. É preciso apenas coragem para levar adiante as mudanças e os valores que formam a identidade de nossa nação: Soberania, Liberdade, Fé e Família. Cabe a nós a consciência do momento histórico. Não existe nada mais gratificante para um homem do que servir a pátria e deixar um legado para as próximas gerações. Embora o caminho seja árduo, sabemos que a honra é feita de sacrifícios. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos!", concluiu.

Vaias

À tarde, Bolsonaro participou da solenidade de abertura dos trabalhos do Congresso Nacional em 2021 e foi hostilizado por parte dos parlamentares que acompanharam a solenidade. Antes de ler a mensagem do Executivo ao Legislativo, o mandatário recebeu vaias e foi chamado de “genocida” e “fascista”.

"Clima melhor possível"

Pela manhã, o presidente recebeu no Palácio do Planalto, a visita de Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG). O encontro buscou definir uma agenda em conjunto com o Executivo. Ao final, Bolsonaro concedeu entrevista à imprensa, acompanhado dos presidentes das duas Casas. O chefe do Executivo disse que o clima entre os poderes é "o melhor possível" e ressaltou que imperará a "harmonia" entre eles.

Lacalle Pou

O presidente também recebeu para um almoço no Palácio da Alvorada o presidente do Uruguai, Lacalle Pou. Ele disse que um dos assuntos tratados foi a possibilidade de cada integrante do Mercosul ter mais flexibilidade nos negócios com países que não fazem parte do acordo regional. Bloco deve se reunir em março para reunião em Foz do Iguaçu.