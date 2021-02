Diretor da Anvisa reage a ameaça

ST Sarah Teófilo BL Bruna Lima ME Maria Eduarda Cardim

Apesar de críticas de parlamentares e ações de governadores no Supremo Tribunal Federal (STF), o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, negou que tenha sido pressionado pelo Executivo ou autoridades para afrouxar regra visando a liberação de vacinas contra a covid-19. “Nem do Planalto, nem do vale, nem da montanha, nem da planície, nem de ninguém. Nenhum acidente geográfico nos pressionou”, enfatizou, ao Correio.

Na quarta-feira, a Anvisa retirou a exigência de estudo fase 3 para a aprovação de vacinas contra a doença. Mesmo com a mudança, a agência não se viu livre de pressões políticas (ainda que as negue), que ficaram claras com as declarações do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), em entrevista ao Estadão ontem. O parlamentar disse que pressionaria a Anvisa, politicamente, e ameaçou “enquadrar” a agência reguladora, caso não houvesse maior flexibilização nas regras para a aprovação de imunizantes.

Torres reprovou: “Acho que, vindo de quem quer que seja, é muito ruim, porque atinge diretamente os servidores, pessoas que, há meses, estão trabalhando no limite. Em vez de receberem uma palavra de reconhecimento, recebem uma ameaça de enquadramento”, reprovou.

Fato é que a mudança definida pela Anvisa abriu espaço para a vacina russa Sputnik V, que já solicitou uso emergencial do imunizante no Brasil, mas não tem estudo fase 3 no país. Ainda que Torres negue, a decisão se deu em meio a pressões de governadores e parlamentares. Na quarta, por exemplo, a Rede pediu ao STF que a agência explicasse por que os estudos fase 3 do imunizante russo precisavam ser feitos no Brasil.

Além disso, na cúpula do governo, a pressão aumentou em meio aos entraves para conseguir importar a matéria-prima da Covishield, conhecida como a vacina de Oxford/AstraZeneca. Isso acabou fortalecendo, ainda mais, o papel da chinesa CoronaVac, que leva o carimbo do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), adversário político de Bolsonaro.

Treze dias antes da mudança promovida pela agência, em documento assinado por Torres e enviado ao STF — no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6661, em que o governo da Bahia questiona sobre aquisição de vacinas e, especificamente, sobre o caso da Sputnik —, fala-se justamente sobre o estudo fase 3. No texto, ele ressalta que, na etapa, são realizados testes “em grandes populações para avaliar a sua segurança e a sua eficácia, com o objetivo de comprovar que, de fato, a vacina é capaz de proteger contra a doença”.

Ao Correio, Torres justificou que o guia que sofreu alteração na quarta-feira foi publicado em 2 de dezembro de 2020, e vinha sendo discutido ao menos desde novembro. “As coisas são dinâmicas. E a nossa obrigação enquanto gestores e técnicos é: se surgir uma possibilidade de facilitar, por que não?”, afirmou.

Ontem, o Senado aprovou o Projeto de Lei de Conversão 43/2020 que autoriza a adesão do Brasil ao consórcio Covax Facility, prevendo a concessão do uso emergencial para importação, distribuição e uso de qualquer vacina contra a covid-19, mesmo aquelas sem estudo clínico de fase 3 no Brasil. Diferentemente do prazo da Anvisa para avaliar pedidos do tipo e sem testagem nacional — de 30 dias —, o projeto estabelece cinco dias para a liberação, desde que pelo menos uma das oito autoridades sanitárias internacionais reconhecidas tenha dado aval no próprio território.

Depois das declarações de Barros, Bolsonaro fez a tradicional transmissão ao vivo de quinta-feira ao lado de Torres. O chefe do Executivo afirmou que não faz interferências. “Uma agência não pode sofrer pressão de quem quer que seja. Eu não interfiro em agência nenhuma. Eu posso é conversar com o pessoal, sem problema nenhum. Assim como ninguém pode, acredito, pressionar a Anvisa”, ressaltou.



Pazuello depõe e nega omissão

Em um longo depoimento prestado, ontem, à Polícia Federal, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tentou justificar a conduta do governo durante a crise que levou os estoques de oxigênio a zerar em Manaus, no começo do mês passado. De acordo com o Ministério da Saúde, o titular da pasta “detalhou todas as ações realizadas e as que estão em andamento no Amazonas para atender a população e combater a covid-19”. O general é alvo de inquérito, após ser acusado de omissão no avanço da doença na capital amazonense. Enquanto o sistema de saúde entrava em colapso no estado, Pazuello, que estava na região, recomendava o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus.

A oitiva ocorreu no Hotel de Trânsito de Oficiais (TCO), no Setor Militar Urbano. As equipes policiais chegaram ao prédio por volta das 14h30 e saíram no começo da noite. Foram mais de cinco horas de depoimento e, de acordo com a CNN Brasil, pelo menos dois documentos usados por Pazuello em sua defesa foram fornecidos pelas Forças Armadas. A informação foi confirmada pelo Correio. Os documentos relatam o envio de 1.174 quilos de oxigênio para o Amazonas em 8 de janeiro. O estoque acabou nos hospitais no dia 14 do mesmo mês. As folhas são assinadas por oficiais das Forças Armadas e mostram o envio e o recebimento da carga.

A investigação corre sob sigilo e foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República. O governo federal também foi avisado com antecedência, pela empresa White Martins, de que os níveis de oxigênio estavam baixos, enquanto a demanda subia. Apurações também ocorrem mirando o governo do Amazonas e o atual e o ex-prefeito de Manaus.

Desde sexta-feira, Pazuello não aparece nem se pronuncia publicamente. Naquele dia, ele participou da cerimônia de recepção dos profissionais selecionados por meio do programa Mais Médicos para reforçar o atendimento dos pacientes da covid-19 no Amazonas. Em seguida, retornou a Brasília.

Alvo do TCU

O ministro da Saúde também enfrenta problemas com o Tribunal de Contas da União (TCU), que apontou não haver amparo legal no uso de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) para a compra de medicamentos à base de cloroquina voltado ao tratamento da covid-19. Pazuello tem até 10 dias úteis, contados a partir de 22 de janeiro, para dar explicações ao TCU sobre o uso dos medicamentos ineficazes contra a doença.