Com quase um ano de atraso, o Congresso instalou, ontem, a Comissão Mista do Orçamento (CMO) para, finalmente, analisar o Orçamento deste ano. Contudo, o prazo para a conclusão dos trabalhos é curto: até o fim de março — período de existência desse colegiado temporário, pois uma segunda CMO será instalada a partir de abril para apreciar as leis orçamentárias de 2022.

A aprovação do Orçamento deste ano é urgente para evitar um apagão da máquina pública, porque o governo já trabalha com provisões reduzidas ao duodécio (1/12 avos da previsão orçamentária) e ainda há quase R$ 500 bilhões de despesas condicionadas a créditos suplementares que precisarão ser aprovados pelo Congresso para o cumprimento da regra de ouro — que impede o Executivo de emitir dívidas para cobrir gasto corrente, como salários e aposentadorias.

Na sessão, houve consenso entre os parlamentares governistas e da oposição em torno da necessidade de recriar o auxílio emergencial para socorrer as famílias mais vulneráveis, impactadas economicamente pela crise provocada pela pandemia da covid-19, que ganhou força neste ano, enquanto a vacinação no país segue a passos lentos, no rastro de mais de 230 mil mortos. Ontem, inclusive, integrantes da Frente Parlamentar Mista de Renda Básica realizaram um evento para lançamento de um manifesto pela prorrogação do benefício e ampliação do Bolsa Família.

A deputada Flávia Arruda (PL-DF) foi eleita presidente da CMO, por aclamação. A parlamentar e o relator do Orçamento, o senador Marcio Bittar (MDB-AC), afinaram o discurso em defesa da urgência para a aprovação do Orçamento até março. Além disso, reconheceram a necessidade de um novo auxílio emergencial. “Quem passa fome não pode esperar pela aprovação das reformas”, ressaltou Bittar. “O Congresso e o Poder Executivo não podem virar as costas para pais e mães de família que ainda precisam da atenção do Estado brasileiro, e achar essa fórmula é nosso desafio.”

Não será uma tarefa fácil, porém, encontrar espaço no Orçamento para o auxílio sem estourar o teto de gastos — emenda constitucional que limita o aumento das despesas pela inflação do ano anterior. Para evitar isso, a saída é óbvia: cortar despesas. E, nesse sentido, analistas criticam o governo por não ter apresentado propostas de cortes em um claro sinal de não querer tomar medidas impopulares num momento em que a aprovação do presidente Jair Bolsonaro cai nas pesquisas de opinião.

Pelos cálculos do economista e consultor Paulo Rabello de Castro, é possível encontrar espaço fiscal para o auxílio sem prejudicar o teto de gastos. “O governo federal pretende gastar cerca de R$ 1,5 trilhão no Orçamento de 2021, e é possível cortar de 3% a 5% disso, de forma horizontal, em todas as despesas, por exemplo”, destacou. Ele lembrou que existe uma incoerência gigantesca no Orçamento, que é a correção do teto de gastos deste ano de 2,1% (no acumulado em 12 meses até junho) é uma inflação menor do que a que está corrigindo a maioria das despesas, de 4,52%. Além disso, o governo não evitou reajustes de servidores, como os das Forças Armadas, enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) encolheu.

Pelos cálculos de Castro, com R$ 70 bilhões daria para custear, com folga, um auxílio de R$ 250 para 25 milhões de pessoas durante 10 a 12 meses, que exigiria algo entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões. “O governo deveria começar pelos altos salários e outras rubricas que poderiam ser muito bem revisadas pela qualidade do gasto, como é o caso de vários subsídios. Basta alguém administrando bem tudo isso, mas não temos. O Ministério da Economia virou um mero guichê de pagamentos e não propõe cortes de forma mais racional”, enfatizou.

Encontro

Antes mesmo de a sessão da CMO acabar, Flávia Arruda e Marcio Bittar foram visitar o ministro da Economia, Paulo Guedes, em um gesto de cortesia para o início dos diálogos das equipes técnicas. “Temos o compromisso com as futuras gerações do Brasil. Temos de pagar pelas nossas guerras. Se estamos em guerra com o vírus, temos de arcar e não simplesmente empurrar esse custo para as gerações futuras”, disse Guedes, ao lado dos parlamentares.

Apesar de a equipe econômica cogitar a possibilidade da criação de um imposto temporário para financiar esse novo auxílio emergencial, a má repercussão da ideia fez Guedes recuar, ontem, sobre o assunto. “Ninguém está falando de aumento de impostos. Estamos falando em responsabilidade fiscal. Nosso programa visa atender a área social e combater o vírus sem aumento de imposto”, frisou. Mas integrantes da equipe econômica e analistas de mercado lembram que o ministro não abandonou a ideia de recriar a CPMF.

Um programa ventilado pela Economia no fim de semana, de um benefício de R$ 200 por três meses, condicionando a um curso de capacitação profissional e que custaria cerca de R$ 20 bilhões, foi bombardeado porque não tem caráter de urgência que exige um auxílio emergencial.



Reflexo no mercado

Principal índice da Bolsa de Valores, o Ibovespa fechou em queda de 0,87% aos 118.435 pontos. Já o dólar avançou 0,22%, vendido a R$ 5,37. Isso porque, no país, as discussões sobre o auxílio emergencial voltaram à pauta política. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já fala em uma nova rodada com três parcelas de R$ 200, o que custaria cerca de R$ 20 bilhões. Para Rodrigo Franchini, sócio da Monte Bravo Investimentos, a falta de um consenso sobre o assunto pode gerar mais incertezas. “Ele (Guedes) fala em uma contrapartida, como uma nova PEC Emergencial, para a volta do auxílio. Para Pacheco e Lira (líderes do Senado e da Câmara), não há esse entendimento. Quando ocorre essa dificuldade de alinhamento, há aversão a risco. Isso é mais problemático, é o que está fazendo com que o mercado vá para baixo”, comentou.

Flávia Arruda faz história

A deputada federal Flávia Arruda (PL-DF) é a primeira mulher da Câmara a presidir a Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso e a segunda parlamentar mulher a executar essa função. Em 2015, a senadora Rose de Freitas (MDB-ES) comandou o colegiado responsável por apreciar os projetos de leis orçamentárias.

Aos 41 anos, completados em janeiro, a deputada de Taguatinga foi eleita presidente da comissão, ontem, por aclamação. No discurso de posse, apontou como “prioridade zero” a vacinação e, em segundo lugar, defendeu foco na distribuição de renda. “Não podemos viver num país onde as pessoas passam fome. Qualquer um de nós, que tem responsabilidade, sabe o quão urgente é isso. Precisamos cuidar das pessoas”, pregou.

Na sessão de ontem, Flávia ficou bastante emocionada com os elogios das companheiras da Casa e foi às lágrimas quando a deputada Celina Leão (PP-DF) pediu a palavra. “Deputada Celina, deixa eu respirar. A senhora não vai me fazer chorar, não é?”, afirmou. “Não, não posso te deixar respirar, deputada. É muita emoção para nós também”, respondeu ela, contando que “foi correndo” para o plenário da CMO cumprimentar a amiga. “Não poderia deixar de vir e falar da minha alegria, dupla, de você estar aqui nos representando, e tenho certeza de que você representa coerência. Você é uma mulher forte”, completou.

Deputada federal mais votada na bancada do DF, Flávia Arruda foi eleita para o primeiro mandato em 2019, com 121.340 votos. Bacharel em direito pela Unieuro e repórter do Grupo Bandeirantes entre 2009 e 2010, a parlamentar é casada com o ex-governador José Roberto Arruda — preso em 2010 por envolvimento no escândalo de corrupção revelado pela Operação Caixa de Pandora e impedido de se candidatar pela Lei da Ficha Limpa. Com ele, tem duas filhas. (RH)



Sem ameaças ao salário de servidores

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

Com a instalação da Comissão Mista de Orçamento (CMO), a peça orçamentária deve ser aprovada pelo Congresso até março, para dar tempo de bancar a folha de salários da União, sem a necessidade de o governo emitir mais dívidas. Mas a má notícia será o tamanho da desidratação que o documento sofrerá, na análise do economista César Bergo, sócio-consultor da Corretora OpenInvest. “Até lá, muitos acordos serão feitos para enquadrar o interesse dos parlamentares. As promessas serão contempladas, porque o pano de fundo não é o salário dos servidores, é a aprovação do Pacto Federativo, da PEC Emergencial, e a conta de onde se tira dinheiro para o toma lá dá cá”, destacou.

Após divulgar que vários órgãos e as Forças Armadas não terão dinheiro para honrar a remuneração do funcionalismo até maio, técnicos do Ministério da Economia e do Palácio do Planalto reforçaram que, “após detalhado estudo, constatou-se que toda a Esplanada dos Ministérios está à míngua e sem recursos e que todas as pastas, sem exceção, ficarão a ver navios entre março e junho, se nada for feito”, afirmou uma fonte, sob a condição de anonimato. Porém, o que está por trás dessas declarações, na análise de Vladimir Nepomuceno — consultor de entidades sindicais e sócio da Insight Assessoria Parlamentar —, é a garantia do aumento de despesas em outras áreas de interesse da política neoliberal.

Nepomuceno frisou que não faltará dinheiro para salários de servidores públicos e militares. Ele lembrou que, independentemente da aprovação da Lei Orçamentária, “da mesma forma que há despesas que não podem ser interrompidas, também não é interrompida a arrecadação”. “Logo, não existe falta de recursos”, reforçou.

A história recente confirma, pelos dados do consultor de entidades sindicais, que a legislação não permite faltar recursos destinados a salários. Em 2000 (Lei nº 9.969/00), a peça orçamentária foi aprovada em maio; a de 2015 (Lei nº 13.115/15), em abril daquele ano; a de 2016 (Lei 13.3332/16), em setembro; a de 2017 (Lei 13.414/17), em janeiro; a de 2018 (Lei 13.587/18), em janeiro de 2018, e a de 2019 (Lei 13.808/19) também em janeiro de 2019. “Em nenhum dos anos citados houve suspensão nos pagamentos de salários de servidores, militares ou de despesas obrigatórias”, enfatizou.

Até porque, conforme assinalou Nepomuceno, por norma, caso o projeto de lei orçamentária anual aprovado pelo Congresso não seja encaminhado para sanção presidencial até o fim do ano legislativo anterior, a execução de despesas passa a ter restrições, não interrupções. Assim, garante o cumprimento do pagamento de despesas obrigatórias constitucionais, como as transferências obrigatórias, dos fundos de participação dos estados e municípios, além de outras transferências aos entes federados determinados por lei. Também ficam garantidos os pagamentos de despesas com pessoal e os correspondentes encargos sociais, precatórios, serviço da dívida pública e encargos financeiros da União. “Não é diferente em 2021”, disse. (VB)

Bolsonaro diz que volta do benefício é "endividamento"

crédito: Marcos Correa/PR

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo não tem “dinheiro no cofre” para novas medidas de distribuição de renda, como o auxílio emergencial. Em reunião com prefeitos, ele ressaltou, ainda, que retomar o benefício pode piorar o endividamento do país.

“Eu sempre disse que tínhamos dois problemas: o vírus e o desemprego. A arrecadação esteve praticamente equivalente no município, tendo em vista o auxílio emergencial, que volta a ser rediscutido. E é o que eu falo: não é dinheiro que eu tenho no cofre, é endividamento. Isso é terrível também. A economia tem de pegar. Temos de voltar a trabalhar”, argumentou.

Em 2020, em consequência da elevação dos gastos públicos, com o objetivo de combater a pandemia da covid-19, a dívida pública brasileira encerrou o ano no patamar histórico de R$ 6,615 trilhões, o que representa 89,3% do Produto Interno Bruto (PIB).

Mesmo assim, devido à chegada de uma segunda onda de contaminação pelo novo coronavírus, parlamentares e agentes de mercado apontam a necessidade urgente do retorno do benefício para a população de baixa renda. Em resposta à pressão, a equipe econômica chegou a sinalizar que seria possível uma nova rodada, de menor valor, de R$ 200, por três meses, desde que o Congresso aprovasse contrapartida, como contenção de gastos e um novo marco fiscal.

Bolsonaro também aproveitou para reclamar das ações de governadores e prefeitos na crise sanitária e reiterar convicções dele de que o Brasil tem de aprender a conviver com as novas mutações do vírus. Estados e municípios, ao contrário da União, fecharam o ano no azul, com a ajuda do governo federal. “Cada um tem o seu pensamento sobre como deve ser tratada a pandemia. E a decisão das medidas, na ponta da linha, é de governadores e prefeitos. O presidente foi deixado de lado em grande parte das suas atribuições, a não ser mandar recursos e meios, o que nós fizemos”, criticou. “Se for preciso, neste ano, a gente vai continuar com esse atendimento a vocês, porque vocês não têm quem socorrê-los. Por isso, eu apelo: quem puder abrir, abra o comércio. Vejo alguns municípios até protestando contra o respectivo governador.”



Aprovada a autonomia do BC

crédito: Michel Jesus/Camara dos Deputados

Por 339 votos a favor e 114 contra, o plenário da Câmara aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLP) 19/2019, que garante autonomia ao Banco Central. O resultado encerra 30 anos de discussões sobre o tema no país. Como o texto foi aprovado no Senado, em novembro de 2020, seguirá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.

De autoria do senador Plínio Valério (PSDB-AM), a proposta foi relatada, na Câmara, pelo deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). O PLP confere autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira ao BC, para evitar que sua atuação sofra pressões políticas.

O banco tem como principal atribuição o combate à inflação, o que inclui a definição, por meio do Comitê de Política Monetária (Copom), da taxa básica de juros da economia, a Selic. O substitutivo do relator determina que o Copom passe a estabelecer, também, as metas para a política monetária, a serem cumpridas pelo BC.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), decidiu colocar o projeto em votação após reunião, na segunda-feira, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do BC, Roberto Campos Neto. No encontro, houve consenso de que a aprovação da proposta seria um sinal de previsibilidade para o futuro da economia brasileira e fator de credibilidade para o país junto ao mercado mundial.

O projeto prevê que o presidente e os diretores da autoridade monetária terão mandato de quatro anos, podendo ser reconduzidos apenas uma vez, por igual período. Esses mandatos, segundo o texto, não podem coincidir com o do presidente da República. Dessa forma, o chefe do governo não poderá demitir o presidente do BC que tenha sido indicado pelo seu antecessor no cargo — a exoneração só será possível nos casos de condenação por improbidade e desempenho insuficiente.

O PLP não muda a composição da cúpula colegiada do BC, que tem nove diretores, incluindo o presidente. Conforme o texto, eles continuarão sendo indicados pelo presidente da República, passando por sabatina e votação no Senado. A proposta define que os dirigentes deverão cumprir quarentena de seis meses após deixarem a instituição, ou seja, não poderão trabalhar em outras corporações nesse período.

O projeto também estabelece regras para nomeação e demissão, além de transformar o BC em autarquia de natureza especial, não subordinada a nenhum ministério — hoje, é vinculada ao Ministério da Economia.

O relator do PLP, Silvio Costa Filho, destacou que o objetivo do projeto é melhorar a governança do BC, fazer com que a instituição possa ter sensibilidade com a geração de emprego e renda no Brasil, seguindo padrões nacionais e internacionais.

Na sessão, deputados da oposição apresentaram, sem sucesso, vários requerimentos de obstrução para impedir a votação, com o argumento de que há pautas mais prioritárias para o país, como a retomada do auxílio emergencial e a garantia do acesso de toda a população à vacinação contra a covid-19. Eles acreditam que o projeto foi colocado em votação para favorecer interesses de bancos privados e do mercado financeiro. Os parlamentares também apresentaram destaques ao texto-base, que foram rejeitados pelo plenário.



Transferência do comitê de imprensa "já está tomada"

Deputados interpelaram o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), contra a mudança do local do comitê de imprensa na Casa. Mesmo assim, ontem, ele insistiu que a decisão “já está tomada” e que o projeto é de outra gestão. Embora seja mesmo de outra administração, a responsável pela mudança, Soraya Santos (PL-RJ), aliada do parlamentar, só deu início às ações para mudar os jornalistas de lugar depois que o novo presidente assumiu o cargo. O espaço do comitê de imprensa, que tem uma entrada direta para o plenário, foi projetado por Oscar Niemeyer para aproximar os jornalistas do trabalho dos parlamentares. Lira, porém, pretende se instalar no local. Dessa forma, ele poderá transitar do plenário para a presidência livremente, sem responder a perguntas de jornalistas. A imprensa irá para o subsolo.