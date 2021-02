Delegado ligado a Moro e à Lava-Jato é dispensado de cúpula da PF

ST Sarah Teófilo

O delegado Igor Romário de Paulo foi dispensado do cargo de diretor de Investigação e combate ao Crime Organizado da Polícia Federal (PF), conforme publicado nesta nesta quinta-feira (11/2) no Diário Oficial da União (DOU). A dispensa foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto.

Romário coordenou a força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba desde o seu início, em 2014, na época em que o ex-juiz federal Sergio Moro atuava na operação, e é visto como um dos símbolos da operação. O delegado estava no cargo na cúpula da PF desde janeiro de 2019, tendo sido levado por Moro, que se tornou ministro da Justiça e Segurança Pública.

Moro deixou o cargo em abril do ano passado acusando o presidente Jair Bolsonaro de interferência na PF. Na época, o presidente havia trocado o então diretor da PF, Maurício Valeixo, e queria colocar no lugar o atual diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem. Na época, a posse foi impedida por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, e o cargo de diretor acabou ficando com Rolando Alexandre.

A saída de Romário se dá em um momento em que a Lava-Jato de Curitiba foi extinta, e agora a atuação cabe apenas ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), tendo, por enquanto, alguns integrantes da então força-tarefa no grupo. Além disso, ele era um dos últimos nomes ligados a Moro no governo.