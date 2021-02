L » LUIZ CALCAGNO » JORGE VASCONCELlOS

(crédito: Luis Macedo/Camara dos Deputados)

Agora que o Congresso e o governo já têm um acordo para retomar o auxílio emergencial, os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), encaram um desafio: passar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Pacto Federativo em dois turnos, nas duas Casas, com maioria absoluta e sem alterações no texto. Segundo o senador, a expectativa é pagar o benefício de março a junho, mas o valor ainda não está definido.

O acordo entre as partes foi firmado ontem. Lira e Pacheco almoçaram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o ministro da Secretaria de Governo, Eduardo Ramos, para tratar do assunto. A ideia é inserir uma cláusula de estado de calamidade na PEC para permitir a criação de um novo Orçamento de Guerra voltado ao pagamento, exclusivo, do auxílio emergencial. Eles esperam definir o texto durante o carnaval. Na próxima quinta-feira, quer apresentar, na reunião de líderes, o relatório da PEC do Pacto Federativo, de autoria do senador Marcio Bittar (MDB-AC), com as alterações, para que seja possível dar início à tramitação.

Guedes destacou o compromisso. “Avançamos bastante no compromisso com a saúde, a vacinação em massa, o auxílio emergencial e a responsabilidade fiscal, um novo marco fiscal que representa o Pacto Federativo com essa cláusula de calamidade pública”, disse.

Lira reforçou que vacinas e auxílio emergencial são “discussões prioritárias para este momento”. “Vamos cumprir uma agenda básica, mínima, no retorno do carnaval: o Senado, com apreciação das matérias que estão sob responsabilidade daquela Casa, e a Câmara, da mesma forma, com a reforma administrativa, sob sua responsabilidade. Há uma perspectiva de retorno de dispositivos inerentes a momentos de dificuldade”, afirmou.

O presidente da Câmara prometeu que o Parlamento dará celeridade aos temas. Trabalhará para encurtar a fila da imunização, agilizando o trânsito das vacinas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com o objetivo, também, de garantir a normalização das atividades econômicas.

Pacheco repetiu o discurso de Lira e Guedes sobre a importância dos imunizantes e do auxílio. “É preciso saber como vamos fazer para que a vacina chegue a todos os brasileiros. E iniciamos uma medida importante para isso, com a instalação da CMO (Comissão Mista de Orçamento) para aprovar o Orçamento de 2021, que permitirá termos recursos voltados ao combate e ao enfrentamento da pandemia e o auxílio emergencial”, destacou.

Ele citou a relação de confiança entre o Executivo e o Legislativo para garantir o auxílio e a vacinação e disse que o Congresso está cumprindo o papel que lhe cabe. “Há um cronograma de trabalho, por exemplo, para a reforma tributária. Na semana passada, eu e Lira fizemos uma programação de apreciação da tributária no decorrer de 2021. Igualmente, a reforma administrativa, que o presidente Lira já deu encaminhamento oportuno à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça)”, ressaltou. “E, no Senado, a PEC Emergencial, a dos fundos públicos e a do Pacto Federativo. É fundamental que haja possibilidade de uma cláusula de calamidade pública nessa PEC, permitindo que tenhamos condições de fazer a flexibilização necessária para que haja o auxílio no Brasil”, emendou.



As PECS

A PEC Emergencial prevê gatilhos para contenção de gastos. Já a do Pacto Federativo redistribui recursos entre União, estados e municípios. A dos fundos públicos, por sua vez, permite ao governo usar para outras finalidades os recursos atualmente retidos em fundos públicos e vinculados a áreas específicas.

Votação de MP da vacina

A medida provisória que facilita a compra de vacinas e insumos necessários à vacinação contra a covid-19 é o destaque da pauta do plenário da Câmara na próxima quinta-feira, com sessão marcada para as 10h.

A MP 1026/21 dispensa a licitação e prevê regras mais flexíveis para os contratos, determinando, ainda, que a aplicação de imunizantes nos brasileiros deverá seguir o previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde.

O texto retoma a autorização para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aplique rito sumário para insumos e vacinas aprovados por autoridades sanitárias dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão, da China ou do Reino Unido.

Esse dispositivo fazia parte da lei de enfrentamento à pandemia (Lei 13.979/20), que perdeu a vigência em 31 de dezembro de 2020, mas acabou mantido por decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), defendeu que a Anvisa adote melhores práticas, faça intercâmbios com outras agências e acelere a autorização dos registros de imunizantes. Segundo ele, não se trata de “enquadrar a agência”, mas fazer “tudo pelas vacinas”.

A polêmica com a Anvisa ocorre desde a aprovação da MP 1003/20, que determina que a agência conceda, em até cinco dias, autorização do uso excepcional de vacina aprovada, em caráter definitivo ou emergencial, por uma entre nove agências internacionais sanitárias. Técnicos do órgão querem que o presidente Jair Bolsonaro vete esse trecho da MP. Mas, o Congresso também pode derrubar o veto do chefe do Executivo. (Agência Câmara)

Pauta de peso no pós-carnaval

crédito: Gustavo Sales/Camara dos Deputados

A Comissão Mista de Orçamento (CMO), recém-instalada no Congresso, ainda está dando os passos iniciais. Logo no dia 10, um dos primeiros atos protocolares, assinado pelo secretário-executivo Walbinson Tavares de Araújo, foi a liberação do Sistema de Emendas (Lexor) ao Projeto de Lei Orçamentária de 2021 (PLN 28/2020). Foi aberta a porta para o Legislativo influenciar na forma como o dinheiro público será gasto. Na expectativa de especialistas, medidas mais efetivas da CMO virão com força quando o carnaval passar.

“Os parlamentares estão se organizando, até porque, ainda não tinha sido votada a alteração regimental que possibilitaria as apreciações em comissões. A expectativa é de que o retorno efetivo dos trabalhos fique para a semana pós-carnaval”, explicou Jorge Mizael, diretor da Metapolítica Assessoria Parlamentar.

O período que sucede a quarta-feira de cinzas promete ser agitado. Levantamento da Necton Política traz, no monitoramento da semana, a listagem dos 35 projetos enviados pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso (20 na Câmara e 15 no Senado): somente 11 deles terão mais probabilidade de aprovação.

São projetos que já foram apresentados ou estão em tramitação nas Casas, sobre a pauta econômica, de longo e curto prazos, e sobre a pauta de costumes, pouco movimentada no último ano, em consequência do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Além desses temas, há projetos que impactam a pauta ambiental. E, apesar do esforço do governo para a celeridade e aprovação de medidas de seu interesse, ainda neste ano, “a maioria das propostas enfrenta entraves que vão desde obstrução pela oposição a cenário desfavorável para aprovação da matéria”, salientou a Necton Política.

Depois da aceitação da proposta de autonomia do Banco Central, alinhavada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a perspectiva é de intensa queda de braço. “A reforma administrativa foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara, mas o caminho ainda é longo. A discussão é polarizada e pesa a espera para instalação das comissões permanentes”, sinalizou o monitoramento da Necton. “Reforma tributária, Leis do Gás e do Superendividamento, na Câmara, e as PECs Emergencial e do Pacto Federativo, BR do Mar e Marco Legal do Mercado de Câmbio, no Senado, são outros temas que devem ter maior protagonismo nos próximos meses.”

Outros pontos que não constam claramente na lista do governo, mas considerados fundamentais, são as análises dos vetos presidenciais, no entender dos especialistas da Necton. São várias as matérias com algum dispositivo vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, no ato de sanção. Os vetos aguardam deliberação pelo Congresso. Ao menos 20 trancam a pauta. No momento, governo e parlamentares tentam acordo para definir quais deles serão mantidos ou derrubados.

Os principais são as mudanças na lei do saneamento, pontos do pacote anticrime e anistia de dívidas de igrejas. “No caso do saneamento, o principal ponto em debate é o presidente ter barrado um dispositivo que previa que as concessionárias estatais renovassem, por até 30 anos, contratos existentes com empresas municipais de água e esgoto. O veto foi recomendado pela equipe econômica”, destacou o levantamento. “A expectativa é de que sejam deliberados no mês de março, depois de dada a prioridade à votação do Orçamento de 2021”, indicou.