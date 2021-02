Paes rebate provocação de Carlos Bolsonaro: 'já libertei vocês do Crivella'

AE Agência Estado

(crédito: AFP / Hector GUERRERO)

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), rebateu na manhã deste domingo, 14, uma provocação feita pelo vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos) no Twitter. Com a linguagem que lhe é característica na rede social, o filho do presidente Jair Bolsonaro disse que o mandatário só faz "média com piçóu (PSOL) e afins" e "tapa o sol com a peneira", além de ser "mais liso que bagre ensaboado".

Os comentários de Carlos se deram após perguntar se Paes aparecia na abertura de uma obra incluída no projeto de concessão da Ponte Rio-Niterói, que envolve o governo federal - o contrato, contudo, foi assinado no governo de Dilma Rousseff (PT), em 2015.

"Será que o Prefeito do Rio vai aparecer para a abertura reconhecendo ações do Governo @jairbolsonaro ou vai seguir o padrão de tentar fazer média com piçóu e afins e malandramente tapar o sol com a peneira para variar? Esse é mais liso que bagre ensaboado!", escreveu o vereador.

Paes, também com o estilo que costuma adotar em suas publicações, respondeu dizendo que bastava ser convidado para comparecer à inauguração. "Ué! Manda não esquecer de me convidar que eu vou. Já fiz o favor de libertar vcs e o Rio do Crivella (do Witzel eu tentei e não deu), essa não é esforço nenhum."

Ele se referiu, na mensagem, ao fato de ter vencido a eleição contra o ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos). Impopular, o ex-mandatário ganhou o apoio da família Bolsonaro por causa de acordos políticos entre seus respectivos grupos. No caso da menção a Witzel, lembrou que perdeu a eleição estadual de 2018 para o agora afastado Wilson Witzel (PSC), também apoiado pelo clã.