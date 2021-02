Líder do Cidadania, Alex Manente cobra Pazuello e Saúde por vacinação

AE Agência Estado

(crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

O deputado federal e líder do Cidadania, Alex Manente (SP), cobrou hoje de Eduardo Pazuello e do Ministério da Saúde um plano detalhando de vacinação contra covid-19 no Brasil. A demanda ocorre no momento em que prefeitos e governadores alertam para o fim de estoques de imunizantes no País.

Em requerimento, divulgado nesta segunda-feira, 15, Manente pede informações detalhadas do Plano Nacional de Vacinação, entre elas o volume de recurso que o governo federal pretende destinar, a quantidade de imunizante, prazos de recebimento, a logística, cópia de contratos assinados com os laboratórios, motivos do andamento lento da vacinação e o planejamento para dar visibilidade para as campanhas.

O líder do Cidadania justifica o requerimento pela incerteza que a população tem em relação aos contratos e intenções de compras das vacinas já testadas no País. E, por fim, cobra que o governo seja "honesto com seu povo ao o que está sendo planejado e os fatos sobre a compra de vacinas".